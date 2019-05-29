'Etek boyu' tartışmasında hakim açığa alındı

İstanbul Anadolu Adliyesi 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir işe iade davası duruşması sırasında İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu ile avukat arasında 'etek boyu' tartışması yaşandı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, sosyal medyada paylaşılan tutanakta yer alan bilgilere göre, İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu, duruşma esnasında diğer avukatlara davacı vekilinin eteğinin diz üstünden yaklaşık 15 santim yukarıda olduğunu ve bu hali ile avukatlık mevzuatına aykırı olup olmadığını sordu. Dinleyici sıralarında bulunan bir avukat "Bence özgürlük alanı ile ilgilidir müdahale edilmemesi gerekir" dedi.

Dinleyici sıralarında bulunan bir diğer avukat da "Avukatlık hukukuna ve örfüne uygundur" dedi. Daha sonra hakim, baro başkanlığına bildirmek üzere söz konusu avukatın etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi. Ancak Avukat "Ben etek boyumun çekilmesini istemiyorum" dedi. Bu beyanın ardından duruşmaya devam edildi. Olayın sosyal medyada hızla yayılmasının ardından HSK harekete geçti. HSK, olay ve hakim hakkında soruşturma başlattı.

GÖREVDEN ALINDI

İstanbul 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alındı.

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul (Anadolu) Adliyesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında yürütülen soruşturma sırasında düzenlenen Müfettiş ön raporu HSK ya ulaşır ulaşmaz olağanüstü toplanan HSK 2. Dairesince değerlendirilmiş, ilgili hakimin tüm davranışları,önceki disiplin işlemine konu eylemleri nazara alınıp bulunduğu hal üzerine göreve devamının yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceği kanaatine varılarak 2802 sayılı yasanın 77. maddesi uyarınca, tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyulur"

SABIKALI ÇIKTI

Hakim Yoylu'nun sabıkasının da kabarık olduğu ortaya çıktı. Yoylu'nun 2012 yılında tartıştığı bir avukatı yumrukladığı ifade edildi. Bu olay nedeniyle dönemin HSYK tarafından başlatılan soruşturma sonucunda kınama cezasına çarptırıldı. Verilen kovuşturma izni uyarınca da yargılanarak, "darp" ve "hakaret" suçlarından toplam 3 bin 740 TL para cezasına çarptırıldı. Ancak bu kararın hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Hakim Yoylu'nun 2009'da Sakarya hakimi olarak görev yaptığı sırada ise lojman etrafında bulunan bazı kişileri uzaklaştırmak için silahla iki el ateş ettiği belirtildi. Bu olay nedeniyle de hakkında hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. HSK idari soruşturma sonucunda Hakim Yoylu'nun ağır disiplin yaptırımı olan yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Adli soruşturma kapsamında ise hakkında "korku panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek" suçundan beraatine karar verildi.

BAKAN GÜL: 'TAKİPÇİSİYİM'

Konuyla ilgili twitter hesabından bir açıklama yayınlayan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez" diyerek en kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisi olacağını söyledi

TBB’DEN AÇIKLAMA

Türkiye Barolar Birliği'nden yapılan açıklamada, hakimin yetkisini kötüye kullanarak avukatı küçük düşürdüğü ifade edilerek, HSK'nın hakim hakkında soruşturma açtığı belirtildi.

TBB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesinde üzücü bir olay yaşanmıştır.

Mahkemenin hakimi, bir kadın avukatın kıyafetine karışmıştır. Yetkisini kötüye kullanmıştır. Mahkemesini küçük düşürmüştür. Aynı zamanda meslektaşımızı bu şekilde baskı altına almış ve taciz etmiştir. Yargılama yaptığı işi bırakıp, meslektaşımızı kılığı kıyafeti yüzünden yargılamaya kalkışmıştır. Hatta fotoğrafını çekmeye teşebbüs etmiştir.

Bu hakim daha önce Balıkesir’de bir meslektaşımıza kürsüden hakaret edip onu darp etmiş olan bir kişidir. Sorunludur. Bugün yaşanan olay bu kişinin hakimlik görevine o olaydan sonra devam ettirilmiş olmasının sonucudur.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Metin Feyzioğlu tarafından derhal HSK ile görüşülmüştür. HSK, hakim hakkında şu an itibariyle soruşturma açmıştır.

Meslektaşımıza geçmiş olsun diliyoruz. Kuşkusuz bu olayı sonuna kadar takip edeceğiz."

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Olayla ilgili yargı mensupları çeşitli platformlarda tepkilerini dile getirdi. Yargıda Birlik Derneği Yönetim kurulu adına Dernek Başkanı Ali Nevzat Açıkgöz bir mesaj yayınladı.

Açıkgöz, "Bugün İstanbul Anadolu Adliyesinde yapılan bir duruşma sırasında bir avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı talihsiz olayın kabul edilemez olduğunu, Dernek olarak meslek etiği ve görev ilkelerine aykırı bulduğumuz bu davranış hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından başlatılan soruşturmanın takipçisi olacağımızı, adaletin gerçekleştirilmesi için fedakarca çaba gösteren hakim, savcı, avukat ve tüm yargı çalışanları hakkında bu münferit olay nedeniyle kurumları ve meslekleri yıpratıcı yorumlardan kaçınılması gerektiği düşüncesinde olduğumuzu kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız" dedi