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        Haberler Gündem Avukat Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi

        Avukat Serkan Günel ve Kazım Yiğit Akalın adli kontrolle serbest bırakıldı

        İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile Emrah Bağdatlı'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Günel ve Akalın adli kontrolle serbest bırakıldı. Öte yandan iş insanı Adnan Bıçakçı "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi

        Giriş: 24.04.2025 - 18:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 20:32
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        2 avukat adli kontrolle serbest
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        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ile Emrah Bağdatlı'nın avukatı Kazım Yiğit Akalın tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatları Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, 'yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

        TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİLER

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen avukatlar Kazım Yiğit Akalın ve Serkan Günel, savcılıktaki ifadelerinin ardından 'Yargılamayı etkilemeye teşebbüs' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

        Avukatlar Serkan Günel ile Kazım Yiğit Akalın yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        İŞ İNSANI BIÇAKÇI'YA DA TUTUKLAMA TALEBİ

        Öte yandan bu sabah avukatlarla birlikte İBB soruşturması kapsamında Adnan Bıçakçı isminde bir iş insanının Emrah Bağdatlı’yı yurt dışına kaçırdığı iddiasıyla gözaltına alındığı ortaya çıktı. Bıçakçı “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

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        #avukat serkan günel
        #avukat kazım yiğit akalın
        #haberler
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