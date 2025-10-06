Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı! Avukat Serdar Öktem kimdir, neden ve nasıl vefat etti, saldırı nasıl gerçekleşti?

        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı: Hayatını kaybetti!

        Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Öktem'in ağır yaralandığı öğrenilmişti. Son dakika gelişmesi kapsamında, Öktem'in yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bildirildi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2025 - 17:41 Güncelleme: 06.10.2025 - 19:16
        • 1

          Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Şişli'de aracıyla trafikte beklerken silahlı saldırıya uğrayan avukat Serdar Öktem, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        • 2

          AVUKAT SERDAR ÖKTEM'E SİLAHLI SALDIRI!

          AA'da yer alan habere göre Avukat Serdar Öktem otomobiliyle Büyükdere Caddesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafikte beklediği sırada kimliği henüz belirlenemeyen şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı.

        • 3

          TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

          İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda ağır yaralanan Öktem, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öktem burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        • 4

          Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

