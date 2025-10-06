Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı düzenlendi!
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Öktem'in ağır yaralandığı öğrenildi.
- 1
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yargılanan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Öktem'in ağır yaralandığı öğrenildi.
- 2
AVUKAT SERDAR ÖKTEM'E SİLAHLI SALDIRI!
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı davadan dosyaları ayrılan sanıklardan Avukat Serdar Öktem, Şişli Büyükdere Caddesi’nde uzun namlulu silahla saldırıya uğradı.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silaha ait boş kovan bulundu.
- 3
Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken aracında silahlı saldırıya uğrayan Öktem'in ağır yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
-