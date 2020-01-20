İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bir avukat, tartıştığı meslektaşını silahla yaraladı. Olayda, bir hukuk bürosunda çalışan iki avukat arasında iddiaya göre, alacak verecek konusu yüzünden tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre kavgaya dönüşen olayda U.S.B, yanındaki silahla Serdar B.'ye ateş ederek yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacağından yaralanan Serdar B.'yi hastaneye kaldırdı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Zanlı olaydan sonra gözaltına alındı.