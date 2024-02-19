Avukat Feyza Altun kimdir? İşte Feyza Altun'un hayatı ve biyografisi!

FEYZA ALTUN KARİYERİ

Kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlayan Altun, aynı zamanda Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusudur. Birden fazla kitap yazmış olan Altun'un kitapları arasında Kadının Fenni, Kadının Derdi ve Kadının Erki üçlemesi de bulunuyor.