Avukat Dilara Yıldız'ın dayısı konuştu!

DHA

Tuzla Cami Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde bir restoranda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda avukat Dilara Yıldız, eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından silahla ateş edilerek öldürüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre gözaltına alınan Oktay Dönmez’in 2017 yılında Uzman Çavuş olarak göreve başladığı 2021 yılında ise sözleşmesi yenilemeyerek görevinden ayrıldığı belirlendi.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayetin üzerindeki sır perdesi kalkarken yeni detaylarda ortaya çıktı. Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan detaylara göre bir yıl önce Oktay Dönmez bir davasına bakacak avukat aradığı sırada Dilara Yıldız'la tanıştı. İkili arasında iş görüşmesi duygusal yakınlaşmaya dönüştü. Kısa süre sonra Dönmez ve Yıldız, aile arasında nişan yaptı. Ancak bir süre sonrasonra Dilara Yıldız ile Oktay Dönmez’in araları bozuldu ve ayrılık kararı çıktı. İkili arasında yaşanan kavgalar üzerine Dilara Yıldız. Oktay Dönmez hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

150 BİN LİRALIK NİŞAN PARASI İÇİN TARTIŞIYORLARMIŞ

Soruşturma kapsamında nişanın atılmasının hemen ardından Oktay Dönmez’in harcadığı iddia ettiği 150 bin lira parayı Dilara Yıldız'ından istemeye başladı ve bu konuda baskı yapmayı sürdürdü.

ÇILİNGİRLE GENÇ KADININ EVİNE GİRMİŞ

Avukat Dilara Yıldız'ın Yılbaşı tatili için memleketi olan Samsun'a gittiği bu sırada Dönmez bir çilingirle genç kadının evinin kapısına açtırarak içeri girip evde yaşamaya başladı. 10 gün boyunca evde kalan şüphelinin genç kadının eve gelmesi üzerine onu evde tehdit etmeye başladı.

ARKADAŞINA MESAJ ATIP YARDIM İSTEMİŞ

Oktay Dönmez’in kendisine zarar vereceğini düşünen Dilara Yıldız, kız arkadaşı E.K.'ya mesaj atarak "Bana zarar verecek. Silahı var. Biz ciğerciye gidiyoruz. Yardım edin" diye mesaj attı. Ardından kendimi iyi hissetmiyorum diyerek Oktay Dönmez’i dışarı çıkmaya ikna eden Dilara Yıldız'ın yolda karnının acıktığı söyleyerek her zaman gittikleri Ciğerciye gitmelerini sağladı.

MASADA 4 KİŞİ OTURUYORLARMIŞ

Burada bir süre oturan ikilinin yanına bir süre sonra mesaj attığı kız arkadaşının eşi Ş.K. ile onun arkadaşları A.G. ve S.G. geldi. Ş.K. yan masada otururken A.G. ve S.G. ikilinin oturduğu masaya oturdu. Gelen kişilerin Oktay Dönmez’i bir zarar vermemesi için ikna etmeye çalıştıkları sırada kapıda genç kadını arayan polis ekipleri geldi. Polis ekiplerini gören zanlı Oktay Dönmez. "Bana kumpas mı kurdunuz" diye bağırarak silahını çıkardığı ve Dilara Yıldız'ın başına bir el göğsüne 2 el olmak üzere 3 el ateş etti

DİĞERLERİNE SİLAH DOĞRULTMUŞ AMA ATEŞ ETMEMİŞ

Şüphelinin daha sonradan silahını masada bulunan diğer kişilere doğrulttuğu ancak polis ekiplerinin "Dur teslim ol" çağrısı üzerine ateş etmediği öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Poliste olayla ilgili ifade veren zanlı Oktay Dönmez, "1 yıl önce avukat ararken tanıştık. Aramızda duygusal yakınlaşma oldu. Nişanlandık. Ancak daha aramız bozuldu. Nişan bozulduktan sonra harcama yaptığım 150 bin lira i aramızda tartışma çıkmıştı. Bu yüzden aramızda kavgalar yaşanıyordu. En son görüştüğümüzde bana evine gitmemi ve beklememi istedi. Bunun üzerine eve gittim. Çilingirle kapıyı açtırdım. Evde kalıp onu beklemeye başladım. Geldiğinde aramızda yine tartışma çıktı. Kendini kötü hissettiğini söyleyince dışarı çıktık. Yolda daha iyi olduğunu söyleyince yemek yemeye karar verdik. Lokantaya gittiğimizde bizim yanımıza kız arkadaşının eşi ve arkadaşları geldi. Konuştuk. onlara bizim kendi aramızda bir mesele olduğunu söylerken, kapıda polis arabasını görünce kendimi kaybettim." dedi.

Poliste işlemleri tamamlana şüpheli adliyeye sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan şüpheli Oktay Dönmez "Nişanlıyken beni aldatmış, Askeri kimliğime laf söyledi." diye bağırdı. Şüpheli Anadolu adliyesine gönderildi.

DAYISI KONUŞTU

Dilara Yıldız'ın dayısı Mahmut Akyel, "Dilara daha önce nişanlandı, ayrıldı. Adam takıntılıydı, sürekli tehdit mesajları attığını söylüyordu. Tam bilgi vermiyordu. Adam 10 gündür evinde kalıyormuş. Evinde darbederek silah zoruyla o restorana getirmiş. Sonra ablam aradı beni, 'kurtar' diye. Ben Kadıköy'den Tuzla'ya gidene kadar cinayet işlenmiş, yetişemedik. Annesini aramış herhalde, tam net konuşamadık. Gittiğimde vefat etmişti. 'Dayı beni kurtar' diye mesaj attı ama ben yetişemedim. Yargılanmasını istiyoruz. Böylelerinin asılması lazım. Kadına herkesin gücü yeter. Onun ona gücünün yeteceğini bildiği için böyle bir şey yaptı. Biz yetişemedik 5 dakikam daha olsaydı bunu yapmasına izin vermezdim. Daha 28 yaşındaydı pırlanta gibiydi, çok beklentisi yoktu hayattan, 'çocuğum olsun evleneyim mutlu olayım' diyordu" dedi.