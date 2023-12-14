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Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık'ın, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesi tepkiye neden oldu.

SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI DHA'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

SAVCININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kuruluna işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi. REKLAM

BARO DA SORUŞTURMA BAŞLATTI Avukat yönünden ise Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi. Öte yandan İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.