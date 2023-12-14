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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Avukat Buket Nurşah Tekışık'ın paylaşımı savcının yerini değiştirdi! - Son dakika haberleri

        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!

        Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık'ın, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesiyle paylaşmasının ardından, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu" dedi. Savcının görev yerinin değiştirildiği de öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 15:09 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:09
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        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
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        Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık'ın, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı, "Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim" ifadesi tepkiye neden oldu.

        SAVCI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        DHA'da yer alan habere göre Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, fotoğrafların tepki çekmesi üzerine sorulan soruya savcı hakkında soruşturma başlatıldığını, avukat hakkında ise suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

        SAVCININ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu.
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu.

        Savcı hakkında tutanak düzenlenerek Hakimler ve Savcılar Kuruluna işlem yapması için gönderildiği ve savcının görev yerinin değiştirildiği öğrenildi.

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        BARO DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Avukat yönünden ise Barolar Birliği'ne disiplin açısından soruşturulması için dosya gönderildi. Öte yandan İstanbul Barosu tarafından da avukat hakkında soruşturma başlatıldı.

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        #Buket Nurşah Tekışık
        #Son dakika haberler
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