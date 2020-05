AMSTERDAM

Aynı Yıldızın Altında (2014)

(The Fault in Our Stars)



Sürekli bir oksijen tüpüyle dolaşmak zorunda olan, çocukluğundan beri kanserle mücadele eden Hazel (Shailene Woodley) ile kanserden yeni kurtulmuş Gus’ın (Ansel Elgort) romantik aşk öyküsü… Aynı acıları deneyimlemiş olmaları, aralarındaki aşkı daha da güçlü kılıyor. Bitmemiş bir romanın gizemli yazarını görmek için gittikleri Amsterdam, yaşadıkları her şeyi daha da güzel ve romantik kılıyor. Hazel’in hâlâ hayattayken başına gelebilecek en güzel şeyin bir aşk yaşamak olduğunu Amsterdam’da Anne Frank’ın evinde keşfetmesini unutmayalım. Amsterdam’ın, karakterlerin ıstıraplarıyla kontrast oluşturan hayat dolu sıcak canlı renkleri, filmdeki hüzün duygusunu daha da güçlendiriyor; şehrin güzelliğini öne çıkarıyor.