ROMA

Tatlı Hayat (1960)

(La Dolce Vita)



Roma, tarihi ve kültürel yanlarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden biri… Sadece İtalyan sinemasnın değil, dünya sinemasının da öteden beri paylaşamadığı bir mekân… Öyle ki hayatında hiç Roma’ya gitmeyen bir insan, yeterince film seyretmişse Roma’nın çoğu turistik yerini ezberden bilebilir… Bu kadar çok film arasından neden ‘Tatlı Hayat’ derseniz her şeyiyle gerçek bir başyapıt olduğu için derim. Siyah beyaz olması ise bizi mimariye ve şehre daha çok odaklar. Roma’nın üzerinde uçan bir helikopterin taşıdığı İsa heykelinin görüntüleriyle başlayan film, magazin yazarı Marcello Rubini’nin (Marcello Mastroianni) yüksek sosyetenin eğlendiği Roma gecelerinde dolaşmasıyla sürer.. Dışarıdan bakıldığında “tatlı” ve eğlenceli bir hayattır bu. Ama yüzeydeki şatafatın altında ruhu tatmin edecek hiçbir şey yoktur. Marcello da ruhundaki boşluğu dolduramaz. Mastroianni ile Anita Ekberg’in Trevi Çeşmesi’ndeki sahnesi unutulmazdır.