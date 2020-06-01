AMSTERDAM
Aynı Yıldızın Altında (2014)
(The Fault in Our Stars)
Sürekli bir oksijen tüpüyle dolaşmak zorunda olan, çocukluğundan beri kanserle mücadele eden Hazel (Shailene Woodley) ile kanserden yeni kurtulmuş Gus’ın (Ansel Elgort) romantik aşk öyküsü… Aynı acıları deneyimlemiş olmaları, aralarındaki aşkı daha da güçlü kılıyor. Bitmemiş bir romanın gizemli yazarını görmek için gittikleri Amsterdam, yaşadıkları her şeyi daha da güzel ve romantik kılıyor. Hazel’in hâlâ hayattayken başına gelebilecek en güzel şeyin bir aşk yaşamak olduğunu Amsterdam’da Anne Frank’ın evinde keşfetmesini unutmayalım. Amsterdam’ın, karakterlerin ıstıraplarıyla kontrast oluşturan hayat dolu sıcak canlı renkleri, filmdeki hüzün duygusunu daha da güçlendiriyor; şehrin güzelliğini öne çıkarıyor.
BRUGGES
In Brugges (2008)
Londralı iki tetikçi Ray ve Ken, patronları Harry (Ralph Fiennes) tarafından Belçika'nın Bruges şehrine gönderilirler. Ray (Colin Farrell),son işinde çuvallamış ve masum birinin ölümüne yol açmıştır. Tecrübeli ve rahat Ken (Brendan Gleeson),Ortaçağ'dan kalma şehrin keyfini çıkarırken Ray, başarısızlık ve vicdan azabıyla boğuşur... Tarih, kültür ve masallarla dolu gizemli şehir, iki tetikçiyi derinden etkiler. Su kanallarıyla dolu olan Brugges, tüm güzelliğiyle sanatın, mimarın ve ölümsüzlüğün simgesi gibi durur karşılarında... Onlarsa başka insanların hayatına son veren katillerdir... Filmin ironisi, şehirle suç dünyası arasındaki derin kontrasttan besleniyor. İngiliz yönetmen Martin McDonagh, Brugges şehrinin ‘rol çalması’ için elinden gelen her şeyi yapıyor.
PRAG
Görevimiz Tehlike (1996)
(Mission: Impossible)
Soğuk Savaş döneminde Batı’da yapılan ve Prag’da geçen filmler zorunlu olarak başka şehirlerde çekilirdi. Görenler ve bilenler dışında, Avrupa’nın en güzel şehirlerinden biri olduğu gerçeği pek gündeme gelmezdi. 1990’lı yıllardan itibaren Prag, sinemacıların ilgi odağı oldu ve müthiş bir turizm patlaması yaşadı. Prag’ın güzelliğini cömertçe kullanan gösterişli Hollywood yapımları arasında ‘Görevimiz Tehlike’ başı çeken filmlerden biriydi.
Efsane TV dizisinin beyazperdede yeniden doğduğu film, Prag’da açılır. Tom Cruise’un canlandırdığı Ethan Hunt ve arkadaşları, ABD elçiliğindeki davet sırasında gerçekleşen operasyona katılırlar… Operasyon sonrası sisli Prag görüntüleri içinde sürüp giden bir kovalamaca başlar… Yönetmen Brian De Palma, şehrin tarihi sokaklarını ve Charles Köprüsü’nü filmin ilk bölümündeki karanlık atmosferin ayrılmaz bir parçası haline getirir.
MONACO
Kelepçeli Âşık (1955)
(To catch a thief)
‘Kedi’ lakaplı emekli Amerikalı hırsız John Robie’nin (Cary Grant),Fransız Riviera’sında sürdürdüğü keyifli tatil hayatı, kendisini taklit eden başka bir hırsızın ortaya çıkmasıyla alt üst olur. Robie, kendini temize çıkarmak için hırsızı yakalamaya karar verir. Bu arada, mücevher hırsızının potansiyel hedeflerinden biri olan Jessie Stevens, kızı Frances (Grace Kelly) için uygun bir eş bulmak için bölgeye gelir… Alfred Hitchccock’un yönettiği filmde, Monaco, en az Grant ve Kelly kadar filmin yıldızı konumundadır… Hitchcock’un diğer filmlerine oranla daha az gerilim içermesi, üstadın kendini Monaco’nun güzelliğine kaptırmasına bağlanabilir.
Grace Kelly filmin çekimleri sırasına tanıştığı Prensi Rainier ile 1956’da evlendi ve Monaco Prensesi oldu. 1982 yılında ise filmdeki otomobil takip sahnesinin çekildiği yolda gerçekleşen kaza sonucu hayatını kaybetti.
LİZBON
Beyaz Kentte (1983)
(Dans la ville blanche)
Makine dairesinin gürültüsünden, karanlığından bıkan İsviçreli denizci (Bruno Ganz),Lizbon’da gemiden ayrılır ve küçük bir oda kiralar. Şehir, ruhunu dinlendiren huzur verici bir limandır artık onun için. İsviçre’deki sevgilisine mektuplar yazar, ‘beyaz şehrin’ güzelliğini anlatır. 8mm kamerasıyla çektiği filmleri gönderir ona. Filmler de mektuplar kadar çok şey anlatır. Sonra kaldığı küçük pansiyonda çalışan Rosa ile arkadaş olur… Çalışmaktan yorulmuş birçok kişi gibi hiçbir şey yapmamanın tadını çıkararak, kendini şehrin güzelliğine bırakarak, geleceği hiç düşünmeden geçirir günlerini… İsviçreli yönetmen Alain Tanner’in yazıp yönettiği ‘Beyaz Kentte’, bir şehre yazılmış en güzel aşk mektuplarından biri…
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