Avrupalı bankalardan Anadolu Etap’a 60 Milyon Euro  

Türkiye’nin büyük meyve şirketlerinden Anadolu Etap, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Hollanda merkezli kalkınma bankası FMO’nun eşit tutarda katılımıyla toplam 60 milyon Euro değerinde kredi sözleşmesi imzaladı. EBRD, Temmuz 2016’da Anadolu Etap’a verdiği 50 milyon Euro kredi ile Türkiye’deki ilk tarım kredisini kullandırmıştı. Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık, “Önde gelen bu iki kalkınma bankasının desteği, öncelikle Türk tarımının geleceği olmak üzere Anadolu Etap’ın vizyonuna duyulan güvenin, inancın önemli bir ifadesi. Kovid-19 nedeniyle oluşan ekonomik belirsizliğe rağmen ülkemize duyulan güvenin sembolü olmaktan mutluluk duyuyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
TARIMSAL KALKINMAYA DESTEK OLACAK
Açık, Avrupa’dan sağlanan 6 yıl vadeli 60 milyon Euro’luk desteği, ‘sağlıklı nesiller için sağlıklı meyveler üretme’ vizyonu doğrultusunda Türkiye ve yurtdışı pazarlarda büyümeye devam etme amaçlı kullanacaklarını söyledi. Anadolu Etap olarak rotalarını ihracata çevirdiklerini belirten Bahadır Açık, “Satışlarımızın yüzde 65’i ihracattan geliyor. Japonya Avrupa ve Amerika’yı da içeren çok geniş bir pazar ağında, 60 ülke ve 200’e yakın müşteriye kaliteli taze meyve ve meyve suyu konsantresi sağlayan bir şirketiz. Aldığımız bu destekle yurtdışı pazarlardaki rekabetçi gücümüzü artıracağız. Sürecimizin her aşamasında akıllı ve yenilikçi tarım uygulamalarını ve modern teknolojileri kullanarak kaliteli, sürdürülebilir ve güvenli gıda üretimi gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. Türk ekonomisine, tarımına, kırsal kalkınmaya ve istihdama katkıda bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
350 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
Anadolu Grubu ve Özgörkey Holding’in hissedarlığı ile faaliyetlerini sürdüren Anadolu Etap, 2010 yılında kuruldu. Bugüne kadar 350 milyon dolar yatırım yapan şirket, yenilikçi tarım uygulamaları ve modern teknolojileri kullanarak Tarım 4.0 uygulamalarını ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Türkiye’de 30 bin dekar alan üzerine kurulu 8 çiftliği, 3 meyve suyu fabrikası ve 1 meyve suyu paketleme tesisi bulunan Anadolu Etap, Avrupa ve Amerika’nın yanı sıra Uzakdoğu ve Orta Asya’daki 60 ülkeye ihracat yapıyor. Anadolu Etap, Ocak ayından itibaren tüm lokasyonlarında Kovid-19 ile ilgili önlem aldı. Bu önlemler sayesinde yurt içine ürün sağlanmasında ve ihracatta bir aksaklık yaşanmadı. EBRD liderliğinde sağlanan kredinin imzalanmasında Anadolu Etap’ın Kovid-19 döneminde kaliteli gıda ve tarım ürünlerini kesintisiz bir şekilde müşterilerine sağlamaya devam etmesinin yanı sıra güçlü ihracat pozisyonu, sürdürülebilir tarım ve kalkınmaya katkısı ile kadın istihdamına sağladığı destek de önemli rol oynadı.
KADIN İSTİHDAMINA DA KATKI YAPIYOR
3 bin kişiyi aşkın çalışan ile tarım ve gıda alanında Türkiye’nin en önemli işverenlerden biri konumunda olan Anadolu Etap, her yıl yaklaşık 2.000 mevsimlik göçer işçiye istihdam sağlıyor. Mevsimlik işçilerin yaklaşık yüzde 70’inin kadınlardan oluşmasına da dikkat eden Anadolu Etap, kadın iş gücünün ekonomiye katılımını sağlamak ve kalifiye kadın çiftçi sayısını artırmak amacıyla kurduğu AgroAkademi ile kadın çiftçilere yönelik düzenli eğitimler gerçekleştiriyor. Bugüne kadar 875 çiftçinin faydalandığı eğitimler Anadolu Etap uzmanlarının yanında İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Halk Eğitim Merkezleri, üniversiteler ve ziraat odaları ile iş birliği içinde gerçekleştiriliyor. Anadolu Etap ayrıca mevsimlik göçer işçilerin çocuklarının eğitimini desteklemek için 2015 yılında başlattığı MİÇO projesi ile her yıl 200’den fazla çocuğun eğitimine katkıda bulunuyor.
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