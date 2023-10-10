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        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa'da gaz fiyatları jeopolitik gerilimin etkisiyle yüzde 12,5 yükseldi  - Enerji Haberleri

        Avrupa'da gaz fiyatları jeopolitik gerilimin etkisiyle yüzde 12,5 yükseldi 

        İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların yarattığı jeopolitik riskler ve İsrail'in talebi üzerine ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurması nedeniyle, Avrupa'da gaz fiyatları günü yüzde 12,5 yükselişle kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 10.10.2023 - 09:57
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        Avrupa'da gaz fiyatları jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseldi 
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        Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de, kasım vadeli kontratlarda megavatsaat başı gaz fiyatı cuma günü 38,2 Euro'dan kapandı.

        İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında, İsrail'in ABD'li enerji şirketi Chevron'un Doğu Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimi durdurmasını talep etmesinin ardından, gaz fiyatları megavatsaat başına 44,5 avroya kadar yükseldi.

        Fiyatlar, günü cuma günkü kapanışa göre yüzde 12,5 artışla megavatsaat başı 43 avrodan kapattı.

        Gaz fiyatları jeopolitik gerilimin ardından enerji arz güvenliği endişeleriyle yükseliş eğilimine girmişti.

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