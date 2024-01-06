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        Haberler Magazin 'Avrupa Yakası'nın 'Kubilay'ı Vural Çelik hastanelik oldu | Vural Çelik sağlık durumu nedir ve neden hastaneye kaldırıldı? - Son dakika Magazin haberleri

        Vural Çelik hastanelik oldu

        'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 12:20 Güncelleme: 06.01.2024 - 13:34
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          'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Kubilay' karakteriyle tanınan Vural Çelik, son haftalarda artan grip salgınına yakalandı.

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          Hastanede tedvi gören oyuncu, Influenza'ya yakalandığını duyurdu. Çelik, fotoğrafına; "Ağır Influenza bu gece müşahede" notunu düştü.

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          "ÜLKEDE MİZAH SORUNU VAR"

          Vural Çelik, geçtiğimiz ay "Yeşilçam'dan Bugüne Türk Sineması Ödül Töreni"ne katılmıştı. Uzun zamandır bir projede yer almayan Çelik, basın mensuplarıyla sohbet etmişti.

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          Bir süredir ekranlarda yer almaması hakkında konuşan Vural Çelik, "Ülkede mizah sorunu var. Dram projeleri altyazılarla kolaylıkla yurt dışına servis ediliyor. Komedi ise daha etnik. Ülkenin Karadeniz, Doğu Trakya bölgelerine ait mizah anlayışı olduğu için yapımcılar bunu pek tercih etmiyor. Ülkemizde çok yetenekli komedi oyuncuları boşta" demişti.

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          "GÜLSE BİRSEL İLE YİNE AYNI PROJEDE ROL ALIRIM"

          Vural Çelik, gazetecilerin, "Gülse Birsel ile bir daha rol alır mısınız?" sorusuna, "Tabii ki... Ben hata yapmış olabilirim, o hata yapmış olabilir ancak üç günlük dünya. Önemli olan hataları unutup, geçmişte bırakıp, önümüze bakmak. Dünya ileri gidiyor, biz ileri gidiyoruz. 'Avrupa Yakası'nı 20 yıl önce yaptık. Ben 30 yaşındaydım, şimdi 50 yaşındayım. Üç günlük dünya. O yüzden kimsenin kimseye küsmesine gerek yok. Zaten komedide bir avuç insanız. Projelere baktığınız zaman görmek istediğiniz insanı görürsünüz ve 'O da var, bu da var' dersiniz. Ama sen bir oyuncuya küssün, senarist bir oyuncuya küs, yapımcı bir oyuncuya küs, oyuncu bir yapımcıya küs... Ne olacak böyle?" şeklinde cevap vermişti.

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