Avrupa Türk iş dünyasından Maher Holding’e iş birliği ziyareti

Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) yönetimi, Maher Holding’i Quick Tower’da ziyaret ederek iş dünyasının güncel dinamikleri ve olası iş birlikleri üzerine kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Başkan Yardımcısı Mine Erdemoğlu, CEO Levent Uluçeçen, Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Erdemoğlu ve Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar katıldı.

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Toplantıda Türkiye ve Avrupa’daki ekonomik gelişmeler ile iş dünyasındaki yenilikçi yaklaşımlar ele alınırken, Maher Holding’in hızla büyüyen finansal ekosistemi ve farklı sektörlerdeki iştiraklerinin vizyonları ATİAD heyetiyle detaylı olarak paylaşıldı. Karşılıklı bilgi alışverişinin ardından olası iş birlikleri değerlendirildi.

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SERGİ İLE SANATSAL BOYUT KAZANDI

Ziyaret, Quick Art Space’te gerçekleşen “Palas Pandıras” sergisiyle sanatsal bir boyut kazandı. Mine Erdemoğlu’nun hamiliğinde şekillenen ve sanatı iş dünyasıyla bir araya getiren buluşmada, Quick Art Space sanat ve kültürün buluşma noktası olarak konuklara ilham verdi. Sergide eserlerin hikayelerini paylaşan küratör Nergis Abıyeva ve sanatçı Desen Halıçınarlı, ATİAD üyelerine unutulmaz bir deneyim sundu.

Program, görüşmelerin ve sanatsal etkinliklerin ardından Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu’nun ATİAD üyeleri onuruna İstanbul Boğazında verdiği yemek organizasyonuyla sona ererken, Avrupa Türk iş dünyasıyla Maher Holding arasında anlamlı iş birlikleri için önemli adımlar atıldı.

ORTAK FIRSATLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, “Avrupa’daki Türk iş insanlarının katkıları ve iş dünyasındaki ortak fırsatlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yenilikçi ve sürdürülebilir iş birlikleriyle iş dünyasına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

ATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar ise “Verimli geçen ziyaretten ve birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduk. İş dünyasında yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Bu anlamlı buluşma, Avrupa Türk iş dünyası ile Maher Holding’in ortak hedefler doğrultusunda ilerlemesi için önemli bir adım olarak kaydedildi.