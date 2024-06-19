Avrupa Şampiyonası'nda bugün: EURO 2024 programında 19 Haziranda hangi maçlar var?
EURO 2024 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde eden Hırvatistan bugün Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Bugün EURO 2024 kapsamında oynanacak 3 maçı sizin için derledik. İşte detaylar...
- 1
Bugün, 19 Haziran 2024 tarihiyle Avrupa Futbol Şampiyonası maçları heyecanla takip ediliyor. Şampiyonaya dair ilk milli maç da tamamlandı ve A Milli Takım galibiyetle başladı. EURO 2024 programıyla ilgili olarak bugün hangi maçların oynanacağı, hangi takımların mücadele edeceği ve hangi kanallarda yayınlanacağı gibi detaylar futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. İşte detaylar...
- 2
19 HAZİRAN EURO 2024 MAÇ PROGRAMI
EURO 2024 kapsamında bugün 3 maç oynanacak. Saat 16:00'da günün açılış maçı Hırvatistan ve Arnavutluk arasında olacak. Ardından 19:00'da Almanya ve Macaristan kozlarını paylaşacak.
Günün son maçı ise 22:00'da İskoçya ve İsviçre arasında oynanacak.
- 3
20 HAZİRAN PERŞEMBE HANGİ MAÇLAR OYNANACAK?
20 Haziran'da EURO 2024'te oynanacak maçlar ise şu şekilde:
16:00 Slovenya - Sırbistan
19.00 Danimarka - İngiltere
22.00 İspanya - İtalya
-
- 4
MAÇLAR HANGİ KANALDAN TAKİP EDİLECEK?
EURO 2024 heyecanı TRT 1 ekranlarından takip edilebilecek.