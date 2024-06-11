"TAM OLARAK BİR KABUSUN İÇİNDEYİZ"

Paris'teki gösteriye katılan 24 yaşındaki eylemci Dania Esmat, AA muhabirine, AP seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, "Protesto etmeye geldim çünkü bu feci bir durum, tam olarak bir kabusun içindeyiz." dedi.

Esmat, Macron'un Meclis'i feshetmeye kararı almasına hala inanamadığını dile getirerek, "Aşırı sağ hiçbir zaman iktidara bu kadar yakın olmadı, bu korkutucu." ifadesini kullandı.