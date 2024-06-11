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        Haberler Dünya Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ zafer elde etti: Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi | Dış Haberler

        Fransızlar aşırı sağa karşı sokağa indi

        Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın zafer elde etmesiyle önümüzdeki günlerde erken seçime gidecek olan Fransa'da vatandaşlar, aşırı sağa tepki göstermek için sokağa indi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 08:26 Güncelleme: 11.06.2024 - 08:26
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          Fransa'da başkent Paris dahil büyük kentlerde vatandaşlar, aşırı sağa karşı tepki göstermek için sokağa indi. Aşırı sağ karşıtları, Paris, Lyon, Rennes, Bordo kentlerinde toplandı.

        • 2

          Paris'teki gösteride, eylemciler, ülkedeki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sandıktan aşırı sağın galip çıkmasına tepki gösterdi.

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          Göstericiler, ilk turu 30 Haziran'da düzenlenecek yerel seçimler kapsamında aşırı sağın galip gelmesini engellemeye çağırdı.

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          Eylemde "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir yaşam için buradayız" sloganları atıldı.

          Göstericiler, "Halk Cephesi", "Dikkat Faşizm" ve "Beni Korkutmuyorsunuz, FN'ye (Ulusal Cephe'ye) Hayır" yazılı dövizler taşıdı. Bazı eylemciler gösteriye Filistin bayraklarıyla katıldı.

        • 5

          "TAM OLARAK BİR KABUSUN İÇİNDEYİZ"

          Paris'teki gösteriye katılan 24 yaşındaki eylemci Dania Esmat, AA muhabirine, AP seçimleri sonuçlarını değerlendirerek, "Protesto etmeye geldim çünkü bu feci bir durum, tam olarak bir kabusun içindeyiz." dedi.

          Esmat, Macron'un Meclis'i feshetmeye kararı almasına hala inanamadığını dile getirerek, "Aşırı sağ hiçbir zaman iktidara bu kadar yakın olmadı, bu korkutucu." ifadesini kullandı.

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          25 yaşındaki Camille isimli gösterici, Ulusal Birlik Partisine (RN) karşı protesto ettiğini vurgulayarak, aşırı sağın AP seçimlerinde sandıktan 1. parti olarak çıkmasını "yıllardır Macron iktidarının altında yaşamanın belirtileri" olarak değerlendirdi.

          Camille, AP seçimleri sonuçlarının, ülkenin kırsal kesimindeki vatandaşlarının devletin kendilerini terk ettiğini hissetmelerine bağlayarak, "Endişe verici bir oylama bu ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, gösteri özgürlüğüne etkileri olacak." ifadesini kullandı.

        • 7

          "YAŞANANLAR BENİ İSYAN ETTİRİYOR"

          18 yaşındaki öğrenci Marie de AP seçimlerinde aşırı sağın yükselişinin kendisine Fransa'nın geçmişini hatırlattığını kaydederek, "Yaşananlar, beni isyan ettiriyor." dedi.

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          Marie, aşırı sağa karşı çıkanlar olduğunu göstermek için protesto etmeye çağırdı ve bu siyasi oluşuma karşı solcuların koalisyon kurmasını istedi.

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        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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