Eyfel Kulesi karanlığa gömülecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'da enerji krizinin çözümüne ilişkin arayışlar sürerken, Paris Belediyesi'nin dünyanın en çok ziyaret edilen yerleri arasında bulunan Eyfel Kulesi'nin normalden bir saat daha erken karartılmasını önerdi.

Eyfel Kulesi'nin şu anda 20 bin ampul ile gece 01.00'e kadar ışıkları yanıyor. Yeni teklifle kulenin 23.45'te kararması bekleniyor.

Kule yönetiminin başındaki Jean-François Martins, "Bu son derece sembolik bir önlem, enerji konusunda artan farkındalığın bir parçası" dedi.

DİĞER ŞEHİRLERDE DE ÖNLEM ALINIYOR

Diğer şehir yetkilileri de önemli anıtların gece aydınlatmasını azaltıyor. Marsilya'daki Pharo Sarayı da dahil olmak üzere çeşitli yerler, enerji tasarrufu için Eylül ayının sonundan itibaren ışıklarını kapatacak.

Bu yaz Berlin'de de Zafer Sütunu (Victory Column), Kaiser Wilhelm Anıt Kilisesi ve Yahudi Müzesi de dahil olmak üzere çeşitli anıtlarda gece aydınlatması azaltıldı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.