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        Haberler Spor Futbol Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum - Futbol Haberleri

        Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum

        Futbolseverler tarafından en çok takip edilen Avrupa'nın beş büyük liginde heyecan sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:39 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:39
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        Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum!
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        Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.

        İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

        LİVERPOOL YENİDEN LİDERLİK KOLTUĞUNDA

        Premier Lig'de Liverpool, sahasında Brighton'ı Cody Gakpo ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-1 yenerek Manchester City'nin kaybettiği haftada yeniden zirvenin sahibi oldu.

        Brighton'da 87 dakika görev yapan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, takımıyla Premier Lig'deki ilk golünü kaydetti.

        Bournemouth, sahasında Manchester City'yi 2-1 yenerek rakibini liderlikten etti. Ev sahibi takımda milli oyuncu Enes Ünal, 78. dakikada oyuna girdi.

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        Newcastle United deplasmanında 1-0 mağlup olan Arsenal, üst üste üçüncü maçında puan kaybetti.

        Haftanın öne çıkan karşılaşmasında ise Manchester United ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

        Premier Lig'in 10. haftasında 25 puanlı Liverpool, liderlikte yer aldı. Liverpool'un ardından 23 puanlı Manchester City, 19 puanlı Nottingham Forest ile 18'er puanlı Chelsea, Arsenal ve Aston Villa sıralandı.

        BARCELONA KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

        LaLiga'da lider Barcelona, sahasında Espanyol'u Daniel Olmo (2) ve Raphinha'nın golleriyle 3-1 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

        Zirve takipçisi Real Madrid'in Valencia ile deplasmanda oynayacağı mücadele, şehirdeki sel felaketi nedeniyle ertelendi.

        Atletico Madrid, Las Palmas karşısında, Real Sociedad ise Sevilla önünde 2-0'lık skorla galip geldi.

        LaLiga'da 12. hafta geride kalırken Barcelona, 33 puanla zirvedeki yerini korudu. Ligde bir maçı eksik Real Madrid 24 ve Atletico Madrid 23 puanla Barcelona'yı izledi.

        BAYERN MÜNİH ZİRVEDE

        Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Union Berlin'i Harry Kane (2) ve Kingsley Coman'ın attığı gollerle 3-0 yenerek peş peşe üçüncü galibiyetini aldı.

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        Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, evinde Leipzig'i 2-1 mağlup ederek rakibine ilk yenilgisini yaşattı.

        Haftanın en gollü maçında Eintracht Frankfurt, konuk ettiği Bochum'u 7-2'lik skorla geçti. Ev sahibi ekipte 65. dakikada oyuna giren milli futbolcu Can Uzun bir gol kaydetti.

        Ligde 9. hafta sonunda 23 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig (20) ve Eintracht Frankfurt'un (17) önünde liderliğini sürdürdü.

        NAPOLİ KAYBETSE DE LİDERLİĞİNİ KORUDU

        Serie A'da konuk ettiği Atalanta'ya 3-0 yenilen lider Napoli'nin 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

        Son şampiyon Inter, sahasında Venezia'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte sakatlığını atlatan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 70. dakikada oyuna dahil oldu.

        Milli futbolcu Kenan Yıldız'ın 90 dakika görev aldığı mücadelede Juventus, Udinese deplasmanında 2-0 galip geldi.

        Hellas Verona, evinde Roma'yı 3-2'lik skorla geçti. Son 4 maçta üçüncü yenilgisini yaşayan Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

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        Zirve yarışında yer alan Fiorentina ise Torino deplasmanında 1-0 kazanarak arka arkaya 5. galibiyetini elde etti.

        Ligin 11. haftasında Napoli, 25 puanla zirvede yer aldı. Napoli'yi Inter 24, Atalanta ve Fiorentina 22'şer, Juventus ise 21 puanla izledi.

        PSG LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

        Ligue 1'in 10. haftasında PSG, konuk ettiği Lens'ı Ousmane Dembele'nin golüyle 1-0 yenerek art arda 3. galibiyetine ulaştı.

        Olimpik Marsilya, Nantes deplasmanında 2-1 galip gelerek zirve takibini sürdürdü.

        Monaco ise sahasında Angers'ye 1-0 yenildi ve üst üste üçüncü kez puan kaybetti.

        Namağlup PSG'nin 26 puanla liderlikte yer aldığı ligde Marsilya ve Monaco 20'şer puan topladı.

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