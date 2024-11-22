Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan ekonomik entegrasyon çağrısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Avrupa Bankacılık Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Avrupa genelinde ekonomik entegrasyon çağrısı yapan Lagarde, yerel, küresel ticarette artan gerilimlerin ve ABD ile giderek büyüyen teknoloji uçurumunun harekete geçilmesi için yeni bir aciliyet yarattığını aktardı.

Lagarde, "AB hane halklarının mevduatlarının finansal varlıklara oranını ABD hane halklarınınkiyle aynı seviyeye getirmeleri halinde, 8 trilyon euroya varan bir stok uzun vadeli, piyasa temelli yatırımlara yönlendirilebilir ya da yılda yaklaşık 350 milyar euroluk bir akış sağlanabilir" dedi.

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