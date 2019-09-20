Gelelim özel olarak Beşiktaş'a.. Beşiktaş'ın en büyük sorunu kadrosu. İdeal bir 11 dizilişi "iyi" gibi gözükse de alternatiflerle takım zayıflıyor. Burak olmadı mı santrfor bölgesinde kimse yok. İkinci problem de Avcı'nın yeni yerleştirmeye çalıştırdığı anlayış. Maalesef Avcı, zaten çok olmayan kredisini erkenden tüketti. Şimdi pazartesi akşam Başakşehir maçına Beşiktaş muhtemelen Necip-Atiba tandemi ile çıkacak. (Vida cezalı Ruiz de sakatlandı) İşte size kadro zaafiyeti. Oysa rakibiniz Başakşehir de Epurianu-Ponck-Vieira- Mehmet Topal'dan ikisini stoper olarak seçebilecek durumda. Beşiktaş'ta santrforlar Burak - Güven ve Umut Nayir iken Başakşehir'de Guldbransen-Crivelli ve Demba Ba.. Yani Okan Buruk'un elinde alternatifi bol, çok iyi bir kadro var.