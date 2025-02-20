Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri belli oluyor. Play-off turu rövanş mücadelelerin ardından çekilecek kura çekimi ile son 16 turu maç takvimi netlik kazanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Ligi play-off turu rövanş müsabakasında rakibini elemesi durumunda adını son 16 turuna yazdırarak kura çekiminden gelecek rakibini bekleyecek. Peki, "Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları ne zaman?" İşte detaylar...