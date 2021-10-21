Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray E Grubu'ndaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. İşte zorlu maçlar öncesi grupta görünüm...

AVRUPA LİGİ E GRUBU 3. HAFTA MAÇLARI

19:45 Lazio - Marsilya

22:00 Lokomotiv Moskova - Galatasaray

AVRUPA LİGİ E GRUBU 2. HAFTA PUAN DURUMU

1- Galatasaray / 4 Puan

2- Lazio / 3 Puan

3- Marsilya / 2 Puan

4- L.Moskova / 1 Puan

Galatasaray'ın E Grubunda oynayacağı kalan müsabakaların fikstürü şöyle:

21 Ekim: (3. Hafta)

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

4 Kasım: (4. Hafta)

Galatasaray-Lokomotiv Moskova

25 Kasım: (5. Hafta)

Galatasaray-Olympique Marsilya

9 Aralık: (6. Hafta)

Lazio-Galatasaray