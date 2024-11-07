UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü hafta heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 4. hafta, 7 Kasım Perşembe günü oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Beşiktaş’ın maçı geride kalırken gözler diğer temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray’ın maçlarında. UEFA Avrupa Ligi günün maç programı bugün ligde karşı karşıya gelecek takımları ve maçların yayınlanacağı kanalları merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün UEFA Avrupa Ligi’nde hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 7 Kasım 2024 UEFA Avrupa Ligi maç programı…