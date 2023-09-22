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        Haberler Ekonomi Emlak Avrupa Konutları Yenimahalle, satışa çıktı - Emlak Haberleri

        Avrupa Konutları Yenimahalle, satışa çıktı

        2024 yılında teslim edilecek Avrupa Konutları Yenimahalle projesi, Artaş Holding tarafından satışa çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 15:33 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:33
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        Avrupa Konutları Yenimahalle satışa çıktı
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        Avrupa Konutları markasıyla binlerce konut üreten Artaş Holding, yeni projesi Avrupa Konutları Yenimahalle’yi satışa çıkardı. Artaş Holding, Kirazlı-Metrokent metro hattına bağlı Yenimahalle durağının yanı başında inşa ettiği projesinde, kişiye özel ödeme alternatifleri sunuyor.

        50 bin metrekareye yakın arsa üzerinde konumlandırılan Avrupa Konutları Yenimahalle projesi, 17 blok şeklinde tasarlanırken projede toplam 754 daireyle birlikte 50 adet ticari ünite yer alıyor.

        2+1’den 4+1’e kadar çeşitli konut alternatifleri bulunan Avrupa Konutları Yenimahalle’de evlerin büyüklükleri 130 metrekareden başlayıp, 236 metrekareye kadar çıkıyor. Yenimahalle'de dairelerin teslimleri 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilecek.

        Avrupa Konutları Yenimahalle projesi, Kirazlı-Metrokent metro hattının Yenimahalle durağına yürüme mesafesinde.

        Avrupa Konutları Yenimahalle projesinde kafe, restoran, mağaza olarak hizmet vermesi planlanan ticari üniteler, fitness salonu, sauna, buhar odası gibi bölümler içerecek sosyal tesis ve çocuk oyun alanları ile açık spor parkurları gibi detaylara yer veriliyor.

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