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Avrupa Adalet Divanı'nın (EJC),eski Katalonya Özerk Hükümet Başkan Yardımcısı ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri Oriol Junqueras hakkında verdiği 'dokunulmazlık' kararı İspanya'daki siyasi ve hukuki dengeleri altüst etti.

EJC'nin kararından dolayı, İspanya'da kurulmak istenen sol koalisyon hükümetine dışarıdan desteği gereken ERC, birinci parti konumundaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile yürütülen müzakereleri dondurma kararı aldı.

ERC yönetimi, PSOE ve Unidas Podemos arasında sol koalisyonun kurulup ülkede 235 günü aşkın süredir devam eden hükümetsizliğin sona ermesi için, liderleri Junqueras'ın serbest bırakılmasını şart koydu.

Diğer yandan cezaevinde bulunan Junqueras'ın Avrupa mahkemesi tarafından verilen kararın ardından serbest kalıp kalmayacağı tartışmaları da başladı.

Yüksek Mahkeme savcılığı, Junqueras'ın mevcut tutukluluk durumunun herhangi bir ihtiyati tedbir almaya uygun olmadığını savunurken, Katalan siyasetçinin tutukluluk koşullarının en kıza zamanda Avrupa Parlamentosu'na iletilmesini talep etti.

İspanya'da hükümetin yasal danışma organı Devlet Avukatlığı Kurumu ise EJC'nin kararı sonrası Junqueras'ın durumuyla ilgili çalışma başlattığını açıkladı.

Geçici hükümette PSOE'nin bulunmasından dolayı, ayrılıkçı bir siyaset izleyen ERC, Devlet Avukatlığı Kurumu'nun vereceği karara bağlı olarak hükümetin kurulmasını destekleyip desteklememeye karar vereceğini duyurdu.

13 YIL HAPSE MAHKUM OLMUŞTU

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı 2 Kasım 2017'de tutuklanan Junqueras, daha sonra İspanya Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada devletin kurumlarına itaatsizlik ve isyana teşvik suçlarından 13 yıl hapis cezası almıştı.

Bu arada Junqueras ile ilgili EJC'nin verdiği karar, bu zamana kadar Avrupa Parlamentosu'na (AP) girişi bile yasaklanan eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont ve eski Katalan özerk hükümeti üyesi Antoni Comin'in de önünü açtı.

Katalonya'da 2017 yılındaki yasa dışı bağımsızlık referandumu ve ardından Katalonya özerk parlamentosunun tek taraflı bağımsızlık kararından sonra İspanyol yargısından kaçarak Belçika'ya giden Puigdemont ve Comin, 26 Mayıs'ta yapılan AP seçimlerinde parlamenter seçilmiş, ancak haklarında ulusal tutuklama kararı olmasından dolayı Madrid'e gelerek mazbatalarını alamamalarından dolayı Avrupa parlamenteri olamamışlardı.

Junqueras'ın "'dokunulmazlık' kararından hemen bir gün sonra EJC'ye başvuran Puigdemont ve Comin, benzer durumda oldukları gerekçesiyle aynı hakların kendilerine de tanınmasını istedi.

EJC de, geçtiğimiz Temmuz ayında aldığı, Puigdemont ve Comin'in AP oturumlarını bir parlamenter olarak takip etmelerini yasaklayan ihtiyati tedbir kararını kaldırdı.

Eski AP Başkanı Antonio Tajani tarafından ziyaretçi olarak AP binasına girişleri dahi yasaklanan Puigdemont ve Comin ise yeni AP Başkanı David Sassoli'nin bu uygulamayı kaldırmasıyla birlikte Avrupa parlamenteri olarak tanınmaları için girişim başlattı.