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        Haberler Spor Diğer Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti - Diğer Haberleri

        Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde düzenlenen son Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milliler, başarılı bir performans ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:20 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:20
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        Güreş Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti
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        Milliler, Romanya'nın başkenti Bükreş'te 12-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonada 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya elde etti.

        Ay-yıldızlılar üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'ndan 17 madalyayla ayrılırken, "madalya renkleri" dikkate alındığında en başarılı organizasyonunu geçirdi.

        Macaristan'ın başkent Budapeşte'de yapılan 2022 Avrupa Şampiyonası'nda 7 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya alan milli takım, geçen yıl Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'den 6 altın, 3 gümüş ve 8 bronz madalyayla döndü.

        SERBEST STİLDE TARİHİ BAŞARI

        Türkiye, İstanbul'un ev sahipliği yaptığı 1993 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ilk kez serbest stilde takım halinde şampiyonluğa ulaştı.

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        İkişer altın, gümüş ve bronz madalya kazanan Serbest Güreş Milli Takımı, 140 puanla takım sıralamasında 31 yıl sonra zirvede yer alma başarısı gösterdi.

        Serbest stilde 130 puanla Gürcistan ikinci, 122 puanla Azerbaycan üçüncü oldu.

        GREKOROMEN STİLDE ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK

        2024 Avrupa Güreş Şampiyonası'ndan 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya olmak üzere toplam 6 madalyayla dönen Grekoromen Milli Takımı, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

        Grekoromen stilde 147 puanla şampiyonluk kupasını kazanan Türkiye'yi, 142 puanla Azerbaycan ve 99 puanla Ermenistan takip etti.

        Türkiye, ilk kez bir Avrupa Şampiyonası'nda iki kategoride birden zirvede yer aldı.

        Romanya'da 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya alan Kadın Milli Takımı ise 142 puanla ikinciliği elde etti. Bu kategoride Ukrayna 147 puanla şampiyonluğa ulaşırken, Romanya 101 puanla üçüncü sıraya yerleşti.

        MİLLİ GÜREŞÇİLERDEN 13 FİNAL

        Başkent Bükreş'te Türkiye'yi 30 milli güreşçi temsil etti.

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        13 milli güreşçi finalde mücadele ederken Selçuk Can, Alperen Berber, Buse Tosun Çavuşoğlu, Nesrin Baş, Yasemin Adar Yiğit, Feyzullah Aktürk ve Taha Akgül, kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

        Rıza Kayaalp, Ali Cengiz, Yunus Emre Başar, Evin Demirhan Yavuz, Muhammet Karavuş ve Soner Demirtaş ise finalde rakiplerine yenildi.

        TAHA'DAN 11'İNCİ YASEMİN'DEN 7'İNCİ AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

        Milli sporculardan Taha Akgül 11'inci, Yasemin Adar Yiğit 7'nci, Feyzullah Aktürk 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

        Olimpiyat şampiyonu Taha, serbest stil 125 kilo finalinde ezeli rakibi Gürcü Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek başarılarla dolu kariyerine bir Avrupa şampiyonluğu daha ekledi.

        Sakatlığı nedeniyle son Dünya Güreş Şampiyonası'na katılamayan Yasemin Adar Yiğit, finalde Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı teknik üstünlükle yenerek Avrupa'da zirveyi yine rakiplerine bırakmadı. Türk kadın güreşinin öncüsü olan Yasemin, üst üste 3'üncü, toplamda 7'nci Avrupa şampiyonluğunu kazandı.

        Serbest stil 92 kilo final müsabakasında Slovakya'dan Boris Makoev'i rahat bir şekilde 8-0'la geçen Feyzullah Aktürk de art arda 3'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

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        RIZA TARİHE GEÇME FIRSATINI DEĞERLENDİREMEDİ

        Avrupa Güreş Şampiyonası'nda rekor için mindere çıkan Rıza Kayaalp, gümüş madalyada kaldı.

        Grekoromen stil 130 kilo finalinde, bireysel sporcu olarak organizasyonda yer alan Rus Sergei Semenov'a tuşla yenilen Rıza, 13. kez Avrupa şampiyonu olarak rekor kırma fırsatını değerlendiremedi.

        12. Avrupa şampiyonluğunu geçen yıl Hırvatistan'da elde eden Rıza, Rus Aleksandr Karelin'in rekoruna ortak olmuştu.

        TÜRKİYE'NİN YENİ AVRUPA ŞAMPİYONLARI

        19 yaşındaki milli güreşçi Alperen Berber, büyükler kategorisinde katıldığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya alarak adından söz ettirdi.

        Ay-yıldızlı sporcular Selçuk Can, Buse Tosun Çavuşoğlu ve Nesrin Baş da kariyerlerindeki ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

        Buse, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da geçen yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda da altın madalyaya uzandı. Böylece ilk dünya şampiyonluğu sevincini yaşayan Buse, aynı zamanda Paris 2024 Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı.

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        BÜKREŞ'TE KAZANILAN MADALYALAR

        Romanya'daki organizasyonda madalya elde eden milli sporcular ve sıkletleri şöyle:

        Grekoromen stil (2 altın, 3 gümüş, 1 bronz)

        Altın: 72 kilo Selçuk Can, 82 kilo Alperen Berber

        Gümüş: 130 kilo Rıza Kayaalp, 87 kilo Ali Cengiz, 77 kilo Yunus Emre Başar

        Bronz: 67 kilo Murat Fırat

        Kadınlar (3 altın, 1 gümüş, 1 bronz)

        Altın: 68 kilo Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kilo Nesrin Baş, 76 kilo Yasemin Adar Yiğit

        Gümüş: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz

        Bronz: 53 kiloda Zeynep Yetgil

        Erkekler serbest stil (2 altın, 2 gümüş, 2 bronz)

        Altın: 125 kilo Taha Akgül, 92 kilo Feyzullah Aktürk

        Gümüş: 57 kilo Muhammet Karavuş, 74 kilo Soner Demirtaş

        Bronz: 86 kilo Osman Göçen, 97 kilo İbrahim Çiftçi

        MİLLİLER, OLİMPİYAT KOTA MÜSABAKALARINA KATILACAK

        Güreşte Avrupa Olimpiyat Elemeleri, 5-7 Nisan tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek.

        Dünya Olimpiyat Elemeleri'ne ise 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul ev sahipliği yapacak.

        Türkiye, güreşte şu ana kadar 6 olimpiyat kotası elde etti. 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan Yavuz, Ali Cengiz ve Rıza Kayaalp, olimpiyat kotası aldı.

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