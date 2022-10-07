Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, Avrupa kupalarına iyi başladı. Tecrübeli golcü, sarı-lacivertlilerin grupta oynadığı ilk maçta Dinamo Kiev'e karşı attığı son dakika golüyle takımına 3 puanı getirmişti. Dinamo Kiev'in ardından AEK Larnaca maçında da 26. dakikada takımını öne geçiren gole imza atan Batshuayi, 3 maç sonunda 2. golünü kaydetti.

MAÇIN ARDINDAN KONUŞTU Batshuayi maç sonrası şunları söyledi: "Kendimi mutlu hissediyorum. Fenerbahçe'de 90 dakika oynadığım ilk maçımdı. Daha güçlüyüm. Hem bireysel hem takım olarak özgüvenliyiz. Bana göre gücümüzü göstermemiz açısından bu çok pozitif bir durum."

"Aramızda iyi bir uyum var takım içerisinde. İlk 11'de herkes başlayabiliyor. Yedek kulübesinde olan arkadaşlarım da var. Oynayan oynamayan herkes sıkı bir şekilde, fazlasıyla çalışıyor."

"Bizler açısından taraftar çok önemli. Onlar 12. oyuncumuz. Taraftarımızın önünde goller atmak çok önemli. Onlarla golleri kutlamam çok güzel. Zaman zaman zor dönemlerimiz olabilir ama bugün olumlu bir görüntü vardı."

"Golümü Rossi ile kutladım. Çok iyi bir pas verdi. O da iyi oynadı. Tüm takımın performansı mutluluk vericiydi."