Avrupa'daki havalimanlarında aşırı yoğunluk sürüyor

AA

Avrupa genelinde havalimanlarında çalışan sayısı azalırken, yolcu ve uçuş sayılarının artması, uluslararası yolcuların bölgeye seyahatini çileye dönüştürmeye devam ediyor.

Tatil sezonunun başlamasıyla hazirandan bu yana bölge ülkelerinden karşılıklı olarak artan uluslararası uçuşlar, COVID-19 nedeniyle personelin azaldığı ve mevcut çalışanların grev yaptığı birçok havalimanında krize yol açtı.

Çok sayıda ülkenin uluslararası havalimanlarındaki giden yolcular bölümünde bilet kontrolü ve bagaj yüklemelerde uzun kuyruklar oluşuyor, gelen yolcular kısmında ise bagaj alımları için uzun süreli beklemeler yaşanıyor.

BRÜKSEL HAVALİMANI'NDAN 1 GÜN BOYUNCA UÇAK KALKMADI

Bir aydan fazladır bazı personelin grev yaptığı havalimanlarında ise uçuş iptalleri meydana geliyor.

Belçika'daki Brüksel Havalimanı'nda 20 Haziran'da güvenlik görevlilerinin greve gitmesi nedeniyle bir gün boyunca yolcu uçağı kalkamadı.

Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilemedi. Havalimanı o gün için sadece gelen yolcu ve kargo hizmeti verebildi.

Havayolu firmalarının çalışanlarının grevleri de Brüksel Havalimanı'nda yoğunluklara sebep oluyor. Grevden ötürü uçuşlar ya rötar yapıyor ya da iptal oluyor.

22 Temmuz'dan bu yana Ryanair çalışanlarının grevleri nedeniyle Brüksel ve Charleroi Havalimanlarındaki aksamalar yığılmalara neden oldu

Haziran ortasında da Ryanair'in yanı sıra Brüksel Havayolları çalışanları 3 gün boyunca grev yapmış, Brüksel Havalimanı'nda 500'den fazla sefer aksamıştı.

AMSTERDAM HAVALİMANI'NDA UÇUŞLARIN YÜZDE 41.5'İNDE GECİKME

Hollanda'nın Amsterdam Schiphol Havalimanı yetkilileri nisandan bu yana devam eden yoğunluğa çözüm bulmakta zorlanıyor.

Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'nin yer hizmetleri görevlilerinin 23 Nisan sabahı başlattığı grev sona ermesine rağmen Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda valizlerin birikmesi, gecikmesi ve kaybolması sorunu hala çözülemiyor.

Çok sayıda uçuşun iptal edildiği havalimanındaki uçuşların bir kısmı Rotterdam ve Eindhoven şehirlerindeki çevre havalimanlarına kaydırılıyor.

Devam eden yoğunluğu azaltmak için uçuşu 4 saatten fazla olan yolcular havalimanı dışında bekletilirken, havalimanının dış hatlar gidiş kısmındaki yoğunluklar sebebiyle oluşan sıralar yüzlerce metreyi buluyor.

20 Temmuz'da havalimanındaki bagaj sisteminin arızalanması sebebiyle kabin valizi haricinde bagajı olan binlerce yolcunun bileti iptal edilirken, havalimanında valiz yığınları oluştu.

CNN Travel’in 26 Mayıs-19 Temmuz tarihlerindeki uçuşların rötar durumuna göre oluşturduğu "en problemli havalimanları" listesinde dördüncü sırada yer alan Schiphol’de belirtilen tarihlerdeki uçuşların yüzde 41,5'inde gecikme yaşandığı kaydedildi.

ZÜRİH HAVALİMANI'NDA HER GÜN 250 BAGAJ VERİLEMİYOR

İsviçre'de okulların tatile girmesiyle birlikte çok sayıda ailenin bir anda yurt dışına seyahat etmesi, ülkedeki havalimanlarında işleyişi büyük oranda aksattı.

Uçuş yoğunluğundan en çok etkilenen Zürih Havalimanı'nda personel yetersizliği ve bazı uçuş iptalleri dolayısıyla 29 ve 30 Haziran'da bagaj alım kısmında 750 bavul yığıldı.

Bunun yanı sıra havalimanında bagaj hizmetlerindeki aksamadan ötürü her gün ortalama 250 bagaj sahibine teslim edilemezken, an itibarıyla 1700'ün üzerinde bagaj, yolcusuna teslim edilmeyi bekliyor.

Havayolu firması Swissport'un sözcüsü Nathalie Berchtold, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, havalimanında kalan bagajları kargo yoluyla sahiplerine teslim etmeye çalışarak sorunu çözeceklerini bildirdi.

Görsel: Associated Press

ALMANYA'DA 2 BİN UÇUŞ İPTAL

Alman Havayolu şirketi Lufthansa Havayolları, ağustos sonuna kadar Frankfurt ve Münih kalkışlı ya da varışlı 2 bin uçuşunu iptal ettiğini bildirdi.

Uçuş iptallerinin hava yolu şirketi ve havalimanı çalışan sayısının eksikliğinden kaynaklandığı kaydedildi. Lufthansa, haziran ayında da uçuşlarının yüzde 4'ünden fazlasını iptal etmişti.

Kovid-19 salgını sırasında çalışan sayısını 4 bin azaltan Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda (FRA) temmuz ayı itibarıyla yapılması beklenen uçuşların yüzde 7,8'i iptal edilirken, yüzde 68'inde gecikme yaşandı.

Binlerce valizin üst üste yığıldığı havalimanında yönetim, seyahat edenlerden renkli ve dikkat çekici bagajlar tercih etmelerini istedi.

Öte yandan, Köln-Bonn Havalimanı'nda, uzayan yolcu kuyrukları ve yığılan valizlerle benzer görüntüler yaşandı.

Havalimanında haziran ayında yapılan uçuşların yüzde 9,5'i iptal edildi, yaz sezonunda yapılan uçuşların yarısına yakınında gecikme yaşandı.

Havalimanlarındaki personel açığını kapatmak isteyen Alman hükümeti, Türk işçileri çözüm olarak gördü. Bu ayın başında Almanya ile Türkiye arasında imzalanan ikili anlaşma ile Türkiye’den gidecek "misafir işçiler" ile özellikle bagaj alım ve taşımadaki işçi açığının kapatılması bekleniyor.

Ancak bu yöntemin, işçi alımlarındaki sıkı güvenlik kontrolleri nedeniyle haftalar alabileceği belirtiliyor.

İNGİLTERE'DE BİLET SATIŞLARINA KISITLAMA

COVID-19 önlemlerinin kaldırılması sonrası artan yurt dışı uçuşlarını karşılamak için yeterli sayıda personele sahip olmayan Heathrow Havalimanı'nda yönetim personellerin hızlı bir şekilde işe alımında başarısız oldu.

Heathrow’da çalışan ve çoğunluğu bilet kontrol noktalarında görevli 700’e yakın British Airways personeli, COVID-19 sırasında uygulanan yüzde 10’luk maaş kesintisi nedeniyle yaz başında greve gitti. Maaşlarına yüzde 8 oranında artış yapılan personel, eylemlerini 22 Temmuz’da bitirme kararı aldı.

Öte yandan, Heathrow’un işletmeciliğini yapan şirketlerden Aviation Fuel Services (AFS) işçilerinin de maaşlarında iyileştirme talepleri kabul edildi.

Havalimanı yönetimi, az sayıda personelle artan talebi karşılayamayınca havayolu şirketlerinden bilet satışlarına kısıtlama getirmelerini talep etti. Bu durum özellikle Emirates Havayolları tarafından tepkiyle karşılandı.

İTALYA'DA GREV YÜZLERCE UÇUŞU İPTAL ETTİRDİ

İtalya'da bazı hava trafik kontrolörleri sendikaları ile düşük maliyetli hava yolları çalışanlarının 17 Temmuz'da yaptığı 4 saatlik grev sebebiyle çok sayıda uçuş iptal edildi.

Ülkede bazı sendikaların çağrısıyla farklı havaalanlarındaki hava trafik kontrolörleri ve yer görevlilerine ilaveten Ryanair, Air Malta, Easyjet ve Volotea gibi bazı düşük maliyetli firmaların personeli bugün 14.00 ila 18.00 saatlerinde greve gitti.

Ülke genelindeki 4 saatlik grev sebebiyle yüzlerce uçuşun iptal edildiği, bazı uçuşların da geciktiği kaydedildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.