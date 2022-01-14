Avrupa'da Omicron etkisi: Vaka sayıları artıyor!

Orta Avrupa'da 5 ülkede toplam tespit edilen günlük vaka sayısı 851 bini geçti. Fransa ve İtalya en yüksek vaka tespit edilen ülkeler olurken, Kovid-19'dan en fazla can kaybı İngiltere'de oldu.
Avrupa'da Omicron varyantının etkisi sürüyor. İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da vaka sayılarında ve can kayıplarında yükseliş devam ediyor.
Fransa, bu ülkeler arasında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu. Ülkede 24 saatte 305 bin 322 vaka tespit edilirken, 225 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'da bir günde 184 bin 615 kişide Kovid-19 tespit edildi ve 316 kişi yaşamını yitirdi. İngiltere'de vaka sayısı 109 bin 133 olarak açıklanırken, can kaybı 335'e ulaştı.
İspanya'da 159 bin 161 vaka tespit edilirken, 112 kişi hayatını kaybetti.
ALMANYA'DA ÜST ÜSTE ÜÇ GÜN VAKA REKORU
Kovid-19 vakalarının giderek arttığı Almanya’da günlük vaka sayısı rekor tazeledi. Almanya Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 92 bin 223 yeni vaka tespit edildiği, 286 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Toplam vaka sayısının 7 milyon 835 bin 451’e, can kaybının ise 115 bin 337'ye ulaştığı aktarıldı. Ülkedeki Kovid-19 vakalarının yüzde 73'ünü Omicron mutasyonunun oluşturduğu, son 1 hafta içinde 391 bin 295 vaka tespit edildiği kaydedildi.
Almanya'da günlük vaka sayısı çarşamba günü 80 bin 430, dün 81 bin 417 ile rekor kırmıştı.
BEŞ ÜLKEDE GÜNLÜK VAKA SAYISI 851 BİNİ GEÇTİ
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da 24 saatte tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 851 bin 385 olarak kaydedildi.
Öte yandan, bu ülkelerdeki toplam can kaybı ise 1249 olarak açıklandı.
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