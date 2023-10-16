Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri kısıtlamalar, yasaklar ve gözaltılarla geçti
İsrail-Hamas çatışmasının başlamasının ardından Avrupa ülkelerinde Filistin'le dayanışma için bir araya gelmek isteyen göstericiler kısıtlama, yasaklama, polis müdahalesi ve gözaltı kararlarıyla karşılaştı.
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Bazı Avrupa ülkelerinde, Filistin'e destek gösterileri, güzergah dışına çıkanların gözaltına alınacağı uyarıları, yoğun polis gözetimi ve göz yaşartıcı gaz dahil sert polis müdahalesinin gölgesinde düzenledi.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 14 Ekim'de on binlerce kişi "Filistin ile dayanışma göstermek ve İngiliz hükümetinin İsrail-Filistin çatışmasında Filistinlilerin haklarına karşı sessiz tutumunu protesto etmek" amacıyla İngiliz yayın kuruluşu BBC genel merkezi önünde toplandı.
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İngiliz polisi, gösteriden önce yaptığı açıklamada, eylem güzergahı dışında ve İsrail'in Londra Büyükelçiliği çevresinde yapılacak gösterilere müsaade edilmeyeceğini ve gözaltılar yapılabileceğini duyurdu.
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Londra'daki BBC binası ile Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı arasındaki yaklaşık 2,5 kilometrelik güzergah üzerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu Palace Green Caddesi'ni de trafiğe kapattı.
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15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, Filistin'e destek yürüyüşünün sona ermesinin ardından bazı grupların Trafalgar Meydanı ve elçilik çevresine yürümesi üzerine bu noktalarda güvenlik önlemlerini artırdı. Trafalgar Meydanı'ndaki gözaltılar sırasında polisle eylemciler arasında gerginlik yaşandı.
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Londra Metropolitan Polisi, gösterinin ertesi günü yaptığı açıklamada, başkentteki Filistin'le dayanışma yürüyüşünde 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
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Öte yandan, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da 11 Ekim'de ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" duyurmasına rağmen göstericilerin çok sayıda Filistin bayrağını ellerinde taşıdığı görüldü.
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FRANSA'DA GÖSTERİLERE YASAK
İsrail-Hamas çatışmasının ilk günlerinde, Fransa'nın Paris ve Strazburg kentlerinde İsrail yanlısı gösterilere izin verilirken, Filistin'le dayanışma gösterileri ise "kamu düzenini bozma riski taşıdığı" gerekçesiyle Paris, Strazburg, Lyon ve Marsilya'daki yerel makamlarca art arda yasaklandı.
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Yasaklara rağmen Filistin ile dayanışma gösterilerinin düzenlendiği Strazburg'da 13 kişi, Marsilya'da 4 kişi ve Lyon'da 1 kişi gözaltına alındı.
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Filistin'e destek gösterilerinin ülke geneline yayılmaya başlamasının ardından Fransız hükümeti, 12 Ekim'de aldığı kararla "Filistin yanlısı tüm gösterilere" kamu düzenini bozabileceği gerekçesiyle yasak getirdi.
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BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE
Fransız hükümetinin yasaklama kararına rağmen, kararın alındığı 12 Ekim'de başkent Paris'te Filistin'e destek gösterisi düzenlendi ve polis, gösteri esnasında Filistin destekçilerine biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
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752 KİŞİYE PARA CEZASI
Başkentte, iki gün sonra yapılan bir diğer gösteride de güvenlik güçleri ellerinde Filistin bayrakları ve boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi diye bilinen poşuları takan protestocuları durdurdu ve toplam 752 kişiye para cezası kesti.
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ALMANYA'DA GÖSTERİLERE YASAK GELDİ
Alman polisi Berlin'de Filistinlilerle dayanışma gösterisine izin vermedi. İsrail-Hamas çatışmasının başlamasının ardından Almanya'da Berlin polisi, 11 Ekim'den bu yana Filistinlilerle dayanışma gösterilerine izin vermiyor.
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Polisin yasağına rağmen, aralarında Filistinlilerin de bulunduğu bir grup, 14 Ekim'de polise "Orta Doğu'da barış-Orta Doğu'da ateşkes-İki devletli çözüm" sloganıyla gösteri yapmak için başvurduktan sonra kent merkezindeki tarihi Brandenburg Kapısı'nın önündeki meydanda toplandı.
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Polis, gösterinin yasaklandığı gerekçesiyle eylemcilerin meydandan ayrılmasını istedi. İnternetten gösterinin yasaklandığına dair kararın yayımlanmadığını belirten eylemciler, kararın yazılı halini görmek istedi.
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AMSTERDAM'DA 3 GÖZALTI
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde 3 kişi gözaltına alındı.
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Amsterdam'ın Dam Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 15 bin kişi kentin batısındaki Westerpark'a doğru yürüyüşe geçti.
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Gösterilerde biri Hamas bayrağı açan, ikisi yüzlerini kapatarak polise mukavemet eden 3 kişi gözaltına alındı.
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