Avrupa borsalarında seçim düşüşü

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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partilerin gösterdiği yüksek performans piyasalara olumsuz etki etti.

Avrupa Parlamentosu seçimlerinde dünyayı şoke eden sonuç Haberi Görüntüle

Dün açıklanan sonuçlara göre Fransa ve Avusturya'da aşırı sağ partiler ilk sıraya yerleşirken, Almanya'da aşırı sağcı Alternatif Partisi (AfD) partisi ikinci oldu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, sonuçların ardından erken genel seçim kararı aldı. Seçimlerde partisi yüzde 5.9 oy oranında kalan Belçika Başbakanı Alexander De Croo da istifa kararı aldı.

Bu sarsıcı sonuçların hemen ardından Avrupa Birliği'nin geleceğine yönelik tartışmalar başlarken haftanın ilk gününde borsalarda düşüşler kaydedildi.

REKLAM Paris Borsası'nda CAC 40 endeksi günün ilk yarısında yüzde 2 değer kaybetti. Alman DAX endeksi ise yüzde 0.8 düştü. Benzer şekilde İspanya'da UBEX 35 endeksi yüzde 0.8 gerilerken, Belçika'da BEL 20'deki düşüş yüzde 1'i buldu. Milano Borsası'nda FTSE MIB endeksi de yüzde 0.8'lik düşüş yaşadı. GÖSTERGE ENDEKS YÜZDE 0.6 GERİLEDİ Avrupa'nın gösterge endeksi olarak kabul edilen Stoxx 600 günün ilk yarısında yüzde 0.6 geriledi. AB'den ayrıldığı için seçim olmayan İngiltere'de de piyasalar kıta genelindeki olumsuz havadan etkilendi. Londra Borsası'nda FTSE 100 endeksi haftaya yüzde 0.3'lük düşüşle başladı.

Barclays stratejistleri Avrupa borsalarında yaşananlarla ilgili yayımladıkları notta Avrupa Parlementosu'nda merkez partilerin halen çoğunluğu ellerinde tuttukları ancak piyasaları asıl korkutanın Fransa'da alınan seçim kararı olduğu ifade edildi. Analistler Macron'un büyük bir kumar oynadığını ve aşırı sağ partilerin Fransa'da çoğunluğu kazanmaları durumunda bunun piyasalar açısından ek bir belirsizlik yaratacağını belirtti. EURO/DOLAR 1 AYIN DİBİNDE Sonuçların etkisi halihazırda geçen haftaki ECB faiz indiriminin etkisiyle gerileyen Euro/dolar paritesindeki düşüşü derinleştirdi. Euro/dolar yüzde 0.6 geriledi ve 1.07 ile 1 ayın en düşük seviyesini gördü.