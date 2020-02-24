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İtalya'da koronavirüs tespit edilen kişi sayısının 152'ye, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 4'e yükselmesi Avrupa borsalarında büyük bir satış dalgasına yol açtı.

Euro Bölgesi'nin 3. büyük ekonomisi olan İtalya da yayılmaya başlayan virüs Milano Borsası'nda yüzde 4.3'lük kayba neden oldu.

TSİ 12.45 itibarıyla Londra Borsası'nda düşüş yüzde 3.2'yi, Paris'te yüzde 3.4'ü, Frankfurt'ta ise yüzde 3.7'yi buldu.

EN BÜYÜK SATIŞ HAVAYOLLARINDA

Avrupa çapında 600 büyük şirketi izleyen Pan-Avrupa STOXX 600 endeksinde en kötü performans gösteren hisseler havayolu şirketleri oldu. EasyJet , Ryanair, Air France ve Lufthansa hisseleri yüzde 7 ile yüzde 9 arasında geriledi. Avrupa'nın seyahat ve dinlence endeksi yüzde 4.5 düşüş kaydetti.

Bu arada koronavirüs paniği Borsa İstanbul'da da yaşanıyor. BIST 100 endeksi öğlen itibarıyla yüzde 2.4 düşmüş durumda.