Avrasya Tüneli'ne zam geldi

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İstanbul'da Asya ve Avrupa'yı karayoluyla bağlayan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretinin artırıldığı açıklandı.

25 Ekim (bugün) itibarıyla daha önce 53 lira olan gündüz saati otomobil geçiş ücreti yüzde 51'lik zam ile 80 liraya çıktı.

Minibüsler için 79.50 TL olan fiyat 120 TL’ye, motosikletler için 20.7 lira olan geçiş ücreti ise 31.2 liraya çıktı.

GECE TARİFESİ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR Yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli'nde gece yarısı ve sabah 5.00 arasında geçerli olan yüzde 50 indirimli tarife uygulamasına devam edildi. REKLAM Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam