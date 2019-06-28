28 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2011 yılından beri devam eden ve Avon temsilcilerinin kendilerinin, çocuklarının ve torunlarının eğitimlerini ve kariyer hedeflerini desteklemek adına finansal destek sunan program kapsamında bu sene dünyada 200’e yakın öğrenci, Türkiye’den ise 29 öğrenci burs almaya hak kazandı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Kadınlar İçin Avon Vakfı, kurulduğu 2012 yılından bu yana, gerçekleştirdiği global burs programı ile bugüne kadar yaklaşık 1.5 milyon dolarlık burs vererek kadınların ve ailelerin kendi yolları ve kendi kuralları ile potansiyellerini gerçekleştirmelerine olanak sağlıyor.
KİŞİ BAŞI 2100 DOLAR
Programdan yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, geçmiş akademik performansları, gelecek potansiyelleri, liderlik, okul ve topluluk faaliyetlerinde üstlendikleri roller, çalışma deneyimleri, kariyer ve eğitim hedefleri kapsamında değerlendirildi. Programa dahil olmaya hak kazananlar, bir kereye mahsus olarak okul ücretleri, yurt ve yemek masrafları, kitap ve ulaşım ücretlerini karşılamak üzere 2 bin 100 dolarlık bir ödeme alacak.
TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA
Seçilen 29 bursiyerle beraber Türkiye, dünyada en çok Avon bursiyerinin olduğu ikinci ülke olurken en çok bursiyer İstanbul ve Ankara’dan çıktı. Ankara’dan Canan Demir, Ezgi Yenişekerci, Züleyha Hafızoğlu, Fatma Karaloğlu, Recai Özalp; Antalya’dan Elmas Çetiner; Denizli’den Ömer Demirhan; Edirne’den Sevda Dudum; Erzurum’dan Afra Berilhan; Gaziantep’ten Songül Albayram, Keziban Ercan; Isparta’dan Faziet Canatan; İnegöl’den Selime Çakır; İstanbul’dan Özlem Yılmaz, Emine Sağır, Seher Kaçar, Sebahat Günaydın Şeylan, Oya Talay; İzmir’den Ayşen Camdemir, Hilal Sağlam; Kırşehir’den Gözde Yıldırım; Kocaeli’den Mine Akdeniz; Manisa’dan Hülya Bengisu; Rize’den Şeyma Özdemir; Samsun’dan Leman İlhan; Şanlıurfa’dan Mürşide Bükük, Şura Bükük; Trabzon’dan Ayşe Kılıç; Zonguldak’tan Ferda Çuhadaroğlu bir kereye mahsus olarak okul ücretleri, yurt ve yemek masrafları, kitap ve ulaşım ücretlerini karşılamak üzere 2 bin 100 dolarlık bir burs almaya hak kazandı.
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