Avokado Çekirdeği Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Avokado Çekirdeği Ekimi Hangi Ayda Olur?

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Avokado evinize tropik dokunuş katmak için harika bir fikir olabilir. O zaman avokado çekirdeği kullanarak evinizde avokado ağacı yetiştirmenin ayrıntılı sürecini anlatacağımız bu yazımızı mutlaka okumalısınız. Avokado çekirdeği ne zaman ve nasıl ekilir? Avokado çekirdeği ne sıklıkta sulanmalıdır? İşte avokado çekirdeğinin bir avokado ağacına dönüşme serüveni…

Avokado Nasıl Bir Bitkidir?

Avokado, Amerika'nın tropikal bölgelerine özgü, Lauraceae ailesinden bir ağaç türüdür. Meyvesi yağlı ve besleyici olup genellikle salatalarda ve diğer yemeklerde kullanılır. Çekirdeği, evde avokado ağacı yetiştirmek için kullanılabilir.

Avokado Çekirdeği Ne Zaman Ekilir?

Avokado çekirdeğini direkt toprağa dikmek önerilen bir yöntem olarak kabul edilmemektedir. Bunun için öncelikle çekirdeğin çimlenme süreci gerekir. Belli bir yüksekliğe ulaşan avokado çekirdeği toprağa genellikle ilkbahar aylarında dikilir. Diğer yandan ev ortamında yetiştirmek isterseniz yılın herhangi bir zamanında avokado çekirdeğinin ekimi yapılabilir.

Avokado Çekirdeği Nasıl Ekilir?

Avokado çekirdeğini ağaca dönüştürmek zaman ve sabır gerektiren bir süreçtir. Yine de evlerimizde bu tropik bitkiyi yetiştirmek tahmin edilenden daha kolaydır. Sadece dikkat ve özen gerektirir. Şimdi aşama aşama avokado çekirdeği nasıl ekilir inceleyelim:

Avokadoyu kesin ve çekirdeği çıkarın. Üzerinde hiçbir meyve kalıntısı kalmayacak şekilde yıkayın.

Çekirdeği üç veya dört kürdan ile sabitleyin ve bir bardağa veya vazoya yerleştirin. Çekirdeğin alt kısmının (keskin olmayan ucu) suya batırılmış olduğundan emin olun.

Çekirdeği direkt güneş ışığı almayan, ancak aydınlık bir yere koyun.

Su seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve gerekirse ek su ekleyin. İki ila altı hafta içinde çekirdeğin çatladığını ve bir kök ve sap oluştuğunu göreceksiniz.

Kökler 5-6 cm uzunluğa ulaştığında, çekirdeği bir saksıya ekin. Saksıda drenaj deliklerinin bulunduğundan emin olun. Saksının altında delik yoksa saksının dibine çakıl taşı koymanız da aynı sonucu verecektir.

Çekirdeğin yarısının toprak üstünde kalmasına dikkat edin.

Avokado çekirdeğini sulayın ve toprağın nemli olduğundan emin olun.

Avokado Çekirdeği Ne Sıklıkla Sulanır?

Evine avokado yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir konu da avokado çekirdeği çok su ister mi sorusudur. Bu aslında oldukça yerinde bir sorudur. Avokado çekirdekleri her ne kadar suyun içinde çimlense ve kök salsa da aslında fazla suyu sevmezler. Burada toprağı sürekli nemli tutmak önemlidir. Gereğinden fazla sulamalarda kök yapısı zarar görebilir. Avokado çekirdeği için ideal olan toprağın kurumasını bekledikten sonra sulamaktır. Sulama sıklığı, çevresel koşullara ve çekirdeğin büyüme aşamasına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Avokado Çekirdeği Hangi Ayda Ekilir?

Tropik bölgelere özgü olan avokadonun yetiştirilmesi için belli sıcaklık seviyelerini ihtiyaç vardır. Bu sebeple avokado çekirdeği ekimi için en uygun zaman genellikle ilkbahar mevsimidir. Soğuk tehlikesinin ortadan kalktığı Mart ve Nisan ayları avokado çekirdeği için ideal aylardır. Evde bu süreci devam ettirmek isterseniz, önce suda köklendirdiğiniz avokado çekirdeklerini yılın herhangi bir mevsimi toprakla buluşturabilirsiniz.

Avokado Çekirdeği Ekimi ve Sulaması

Avokado çekirdeğinin ekimi ve bakımı özen gerektirir. Ülkemizde sadece belir yerlerde yetiştirilebilen avokado ılık ve sıcak bölgeleri sever.

Toprak isteği: Avokado çekirdekleri, iyi drenajlı, humuslu toprağı tercih eder. Toprak pH'ı nötr veya hafif asidik olmalıdır.

Avokado çekirdekleri, iyi drenajlı, humuslu toprağı tercih eder. Toprak pH'ı nötr veya hafif asidik olmalıdır. İklim isteği: Avokado çekirdekleri, ılıman ve tropikal iklimleri tercih eder. Ancak, ev içinde doğru şartlar sağlandığında, her iklimde yetişebilir.

Avokado çekirdekleri, ılıman ve tropikal iklimleri tercih eder. Ancak, ev içinde doğru şartlar sağlandığında, her iklimde yetişebilir. Su isteği: Avokado çekirdeği toprağın her daim nemli tutulmasını sever. Avokado çekirdeğinde sulama kritik bir önemi sahiptir. Aşırı sulamalar ve gereğinden fazla sulamalar bitkinin köklerini çürüterek hastalıklara açık hale getirir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner