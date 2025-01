AVM otoparkında akılalmaz anlar!

Beyoğlu'nda yılbaşı gecesi bir AVM’nin otoparkında Çinli Shaohuai Ren ile kadın sürücüyle yanında bulunan adam arasında sıra tartışması çıktı.

DHA'nın haberine göre adam, aracına yaklaşıp "I love you baby" sözlerini söylerken bir yandan da cep telefonuyla çekim yaparak Çinli Ren'i tahrik etmeye çalıştı. Bu sırada araçtaki kadın ise "Ülkemize gelmişler bize saldırıyorlar, taciz ediyorlar" diyerek bağırdı. Yaşanan tartışma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

REKLAM

'OH BABY I LOVE YOU' SÖZLERİYLE TAHRİK ETTİ

Bunun üzerine kadın sürücüyle Çinli Ren arasında tartışma çıktı. O sırada kadın sürücünün yanındaki adam araçtan inerek bağırmaya başladı. Bir süre sonra Ren’in cep telefonuyla kayıt aldığını gören adam "Ben senin ülkende bunu yapmam. Ne yaparsan yap" dedikten sonra telefonuyla kayıt alarak Ren’in yanına geldi. Kadın sürücü ise bu sırada "Ülkemize gelmişler bize saldırıyorlar" diyerek bağırdı. Ren’in yanına gelerek cep telefonuyla çekim yamaya başlayan adam, "Oh baby, I love you. You love me baby? I love you so much. Oh baby. Come here" diyerek Ren'i tahrik etmeye çalıştı. İngilizce konuşmaya devam eden adam, Ren'e konuşmak istediğini ve aracından inmesi gerektiğini söyleyerek "I want to talk you. If you come here, I want to talk you" ifadelerini kullandı.