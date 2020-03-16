AVM'ler çalışma saatlerini değiştirmedi

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Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünün açıklanmasının ardından tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı. Okullar tatil edildi, pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetleri askıya alındı, cemaatle ibadete ara verildi. Alışveriş Merkezleri'nde de (AVM) kontrollü hizmete devam tavsiyesi alınsa da bu tavsiyeye uyulmadığı gözlendi. Bazı AVM'ler sosyal medya hesapları üzerinden "Alışveriş Merkezimiz 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir" mesajları yayınladı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin yönetim kurulu üyeleri 14 Mart'ta bir çalıştay yapmıştı. Çalıştayda AVM'lerin 10:00 -22:00 olan açılış kapanış saatlerinin 12.00-20.00 olarak uygulaması için tavsiye kararı alınmıştı.

'YILLIK İZİN KULLANDIRILMASINI ÖNERDİK'

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş “AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz” demişti. Altaş, okul tatili boyunca AVM’lerdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ettiklerini duyurmuştu.

'AVM'LERİN SAATİ DEĞİŞMEDİ, TAVSİYE PERAKENDECİLER İÇİN'



Tavsiye kararına rağmen AVM'lerin yine saat 10'da açıldığı dikkat çekti. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, AVM'lerin açılış kapanış saatlerinde değişiklik olmadığını, AVM içindeki perakendecilerin isterlerse bu tavsiyeye uyacağını söyledi. aVM’lerde eczaneler ve marketlerinde bulunduğunu vurgulayan Altaş, perakendecilerin esnek çalışma saatlerini dükkanlarının temizliği ve hijyeni için kullanabileceğini belirtti. Altaş "AVM'ler hijyenik açıdan sokaktan çok daha iyi durumda. Çabuk aksiyon alabiliriz" dedi.

AVM'lerin açık kalmasının kendilerine ayrı bir maliyet getirdiğini ifade eden Altaş "Maliyetlerimiz yüzde 20-30 artıyor" dedi.

'NARGİLECİ AÇIKKEN AVM'NİN KAPANMASININ MANTIĞI YOK'

AVM'lerin kamu güvenliği için ayakta tutulduğunu belirten Altaş "Bu milli güvenlik meselesi. AVM'ler kapanırsa marketlerde ciddi yığılma olur. Nargileci açıkken AVM'nin kapanmasının mantığı yok" dedi.

'YILLIK İZİN KONUSU YANLIŞ ANLAŞILDI'

Tavsiye kararında yer alan, uygulamanının çalışanların yıllık izinler kullandırılarak yapılması önerisinin yanlış anlaşıldığını belirten Altaş "Bu personel çok zorda kalınırsa böyle uygulanabilir dedik ama yanlış anlaşıldı. 12'de açılıp 8'de kapanma tavsiye kararına izin veren AVM'lerin içindeki perakendecilerin yüzde 30-40'u bu kararı uyguluyor. Çalışanlar yine aynı saatte geliyor, mağazanın hijyeni için çalışıyor" diye konuştu.

436 AVM BULUNUYOR

Türkiye'de 436 AVM bulunuyor.

AVM PERAKENDE CİRO ENDEKSİ OCAK AYINDA YÜZDE 27.3 ARTTI

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ile Akademetre Research tarafından ortaklaşa oluşturulan AVM Perakende Ciro Endeksi’nin ocak ayı sonuçları açıklandı. Ciro endeksi Ocak 2019 döneminde bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ve enflasyondan arındırılmadan incelendiğinde yüzde 27.3 oranında artış kaydederek 340 puana ulaştı. AVM’lerde kiralanabilir alan metrekare başına düşen cirolar Ocak 2020’de İstanbul’da 1.617 TL, Anadolu’da 1.083 TL olarak gerçekleşirken Türkiye geneli metrekare verimliliği ise Ocak 2020’de 1.297 TL oldu.

OCAK AYINDA ZİYARET SAYISI ENDEKSİ AZALDI

Ocak 2020 verileri bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ziyaret sayısı endeksinde yüzde 1.9’luk bir azalış olduğu gözlemlendi.