Avcıların yaraladığı domuz anne ve oğluna saldırdı!

Ordu'da, fındık bahçesinde domuz saldıran anne ve oğlu ağır yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Altınordu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Songül Kurucu'ya (50), fındık bahçesinde çalıştığı sırada, avcılar tarafından yaralanan yaban domuzu saldırdı. Çığlık sesleri duyan oğlu Serkan Kurucu (33), annesinin yardımına koştu.

Yaban domuzunun saldırdığı anne ile oğlu, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Anne ve oğlu, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan anne ve oğlunun, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.