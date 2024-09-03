Avcılar'da kaldırım işgaline zabıta müdahale etti: Hepsi toplandı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde esnafın iş yerinin önünde reklam amaçlı bıraktığı duba, flama ve caddeye park edilmesini önlemek için yerleştirdiği palet ve lastikler belediye ekipleri tarafından toplandı
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde yürümeyi zorlaştıran ve kısmen kaldırımı işgal eden iş yerlerine yönelik olarak belediye ekipleri, trafik polislerinin de desteğiyle denetim yaptı.
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Merkez, Denizköşkler ve Cihangir Mahallesi'nde iki saati aşan denetimde, kaldırımda yürümeyi zorlaştıran tanıtım panoları, flama, bayrak, lastik, masa ve sandalyeler toplandı.
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Trafik Kanunu, zabıta talimatnamesi ve ilgili yasanın verdiği yetkiyle yapılan denetimlerde, esnafın caddeye bıraktığı duba, sandalye, eski lastik, beton dökülmüş tenekeler tek tek araçlara alındı.
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Esnafların el konulan malzemeleri alma çabası sonuç vermedi.
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Kamyon ve kamyonet kasalarını dolduran malzemeler Avcılar Belediyesi'nde belirlenen yere döküldü.
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