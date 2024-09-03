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        Haberler Gündem Güncel Avcılar'da zabıta hepsini topladı | Son dakika haberleri

        Avcılar'da kaldırım işgaline zabıta müdahale etti: Hepsi toplandı

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde esnafın iş yerinin önünde reklam amaçlı bıraktığı duba, flama ve caddeye park edilmesini önlemek için yerleştirdiği palet ve lastikler belediye ekipleri tarafından toplandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 13:41 Güncelleme: 03.09.2024 - 13:41
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          İstanbul'un Avcılar ilçesinde yürümeyi zorlaştıran ve kısmen kaldırımı işgal eden iş yerlerine yönelik olarak belediye ekipleri, trafik polislerinin de desteğiyle denetim yaptı.

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          Merkez, Denizköşkler ve Cihangir Mahallesi'nde iki saati aşan denetimde, kaldırımda yürümeyi zorlaştıran tanıtım panoları, flama, bayrak, lastik, masa ve sandalyeler toplandı.

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          Trafik Kanunu, zabıta talimatnamesi ve ilgili yasanın verdiği yetkiyle yapılan denetimlerde, esnafın caddeye bıraktığı duba, sandalye, eski lastik, beton dökülmüş tenekeler tek tek araçlara alındı.

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          Esnafların el konulan malzemeleri alma çabası sonuç vermedi.

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          Kamyon ve kamyonet kasalarını dolduran malzemeler Avcılar Belediyesi'nde belirlenen yere döküldü.

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