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Avcılar'da boşaltılan binada yangın çıktı: 1 yaralı

İstanbul Avcılar'da bir süre önce kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen binada yangın çıktı. Yangında evsiz olduğu öğrenilen bir kişi yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Giriş: 31.03.2023 - 03:39 | Güncelleme: ABONE OL
Avcılar'da tahliye edilen binada yangın: 1 yaralı
Avcılar'da tahliye edilen binada yangın: 1 yaralı
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DHA

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada çıkan yangında bir kişi yaralandı. Yangın, saat 21.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi, Bajdar Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, evsiz olduğu öğrenilen ve dumandan etkilenen bir kişi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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