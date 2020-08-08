İstanbul Avcılar'da, Firüzköy Mahallesi Plevne Caddesi üzerinde sabah saatlerinde Atilla Yılan isimli kişi iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Silah seslerinin duyan çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞ YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

DHA'da yer alan habere göre iş yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ekipler kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.