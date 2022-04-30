Avcılar'da otomobil 2 genç kıza çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı'nda Esenyurt istikametinde ilerleyen 34 BIG 788 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 genç kıza çarptı.

Yola savrulan Şura Kılıç (21) hayatını kaybetti. AA'nın haberine göre; yaralanan diğer genç kız ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.