Olay Avcılar, Denizköşkler Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dündar Sokak girişinde bulunan markete plakası alınamayan bir araçla gelen yüzleri maskeli 3 kişi, önce kapı kilidini kırdılar. Demir kapıyı yerinden söken şüphelileri bu sefer de cam kapıyı kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, reyonlarda bulunan alkol şişelerini beraberinde getirdikleri çuvala koyup geldikleri araçla kaçtılar. DHA'nın haberine göre; Şüphelilerin içeriye girdiğini gören yan tarafta bulunan bir iş yerinin güvenlik görevlisi, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, marketin içinde olay yeri çalışması yaparak, parmak izi aradı. Markete ait güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alınırken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin hırsızlık ile ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.