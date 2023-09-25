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        Haberler Gündem İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar! Yangında 3'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı - Güncel haberler

        Avcılar'da çıkan yangında 3'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde dört katlı binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan 3'ü çocuk 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken yabancı uyruklu bir ev sahibi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 19:01 Güncelleme: 25.09.2023 - 19:13
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        Avcılar'da korku dolu anlar
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        Avcılarda bir binada çıkan yangın söndürüldü, dumandan etkilenen 8 kişiye ambulansta müdahale edildi.

        BİLİNMEYEN BİR NEDENLE YANGIN ÇIKTI

        Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi G-111 Sokaktaki 4 katlı binanın birinci katındaki Suriyeli ailenin yaşadığı dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        8 KİŞİYE MÜDAHALE EDİLDİ

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        Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, binada mahsur kalanları dışarıya çıkardı.

        Dumandan etkilenen 3ü çocuk 8 kişiye ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerden biri daha sonra önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        BİNADA HASAR OLUŞTU

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Fotoğraflar DHA tarafından servis edilmiştir

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