Avcılar'da 24 yılda ne değişti?

İstanbul ve deprem aynı cümle içinde geçince kuşkusuz ilk akla gelen yer Avcılar. 1999 depreminde Avcılar’da 270 kişi hayatını kaybederken yüzlerce kişi de yaralandı. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü ilçede, 5 bin 106 konut ve 872 iş yerinde orta hasar, 3 bin 685 konut ve 461 iş yerinde hafif hasar meydana geldi. Peki aradan geçen 24 yılda Avcılar’da ne oldu? İstanbul depremine hazır mı? Riskli kaç bina var? Kaç bina dönüştü? İşte yanıtlar…

SON 3 YILDA 1803 BİNA YENİLENDİ

* İmar sorunları nedeniyle 1999 depreminin ardından uzun yıllar yol alınamadı. 2020’de 2 ayrı İmar Plan Notu Değişikliği hazırlandı ve teklifler İBB Meclisi’nden onay aldı. Böylece vatandaşların hak kaybına uğramadan binasını yenilemesin önü açıldı.

* Avcılar’da 1999 depremi öncesi yapılan bina sayısı yaklaşık 8 bin. Son 3 yılda 1803 bin bina kentsel dönüşüme girdi. Dönüşen bağımsız bölüm sayısı 25 bin. Bu binalarda 81 bin 600 kişi yaşıyor. 5 bin bina riskliydi. Yaklaşık 3 bin binanın daha ivedilikle kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor. İBB’nin tüm İstanbul’da yaptığı hızlı tarama yöntemi Avcılar’da da yapıldı. 3 bin bina riskli görünüyor ve kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor.

* AVBEL isminde kentsel yenilenme projelerinde ilgili süreçleri ve sahadaki uygulamaları denetleyen bir Proje Yönetim ve Danışmanlık şirketi kuruldu belediye bünyesinde.

(AVBEL; Mülk sahiplerini kentsel dönüşüm ile ilgili bilgilendiriyor. Uzlaşma görüşmelerinin başlatılması ve talep toplama sürecini yönetiyor. Kat malikleri ve müteahhitler arasındaki uzlaşmanın sonuçlandırılmasını sağlıyor. Sözleşmelerin, finansal sürecin ve projelerin yönetimi ile beraber takibini yaparak raporlanmasını sağlıyor. )

* 100 bin nüfuslu yaklaşık 8 bin 500 binanın olduğu ve tamamı kaçak olan imarsız Yeşilkent Mahallesi’nin 1/5000’lik imar planları geçtiğimiz aylarda onaylandı. 1/1000’lik imar planının İBB Meclisi’nde onaylanması gerekiyor ki Yeşilkent’te dönüşüm başlayabilsin. Avcılar’da 1999 öncesi yapılan 3 bin riskli binaya ek olarak Yeşilkent Mahallesi’nde de hiçbir mühendislik hesabı olmayan nerdeyse 8 bin 500 bin bina var.

* Yine imarsız başka bir mahalle olan Tahtakale’de de çok sayıda riskli yapı var. Tahtakale’nin imar çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor.