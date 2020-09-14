Kuru soğan, domates, kuru baharatlarla hazırlanan avcı usulü tavuk, İtalyan mutfağının en sevilen yemeklerinden biri. Sizde sevdiklerinize, avcı usulü tavuk ile güzel bir akşam yemeği ziyafeti verebilirsiniz.

Avcı Usulü Tavuk İçin Gereken Malzemeler:

1 kilogram tavuk baget

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 tatlı kaşığı biberiye

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Avcı Sosu İçin;

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet büyük boy domates

2 yemek kaşığı domates püresi

2 adet orta boy yeşil biber

6 adet kestane mantarı

1 su bardağı sıcak su

1/4 demet maydanoz

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Avcı Usulü Tavuk Yapılışı:

Tavuk bagetleri iyice yıkayıp, kurulayın.

Derin bir kaseye alın.

Tuz, taze çekilmiş tane karabiber ve biberiye ile harmanlayın.

Sos yapımında kullanacağınız kuru soğanı, ince piyazlık şeklinde doğrayın. Sarımsağı küçük parçalar halinde kesin.

Yeşil biberleri de yarım ay şeklinde doğrayın.

Kabuğunu soyduğunuz domatesleri küp şeklinde kesin.

Üzerini nemli bir bezle sildiğiniz kestane mantarlarını ince ince doğrayın.

Maydanozu incecik kıyın.

Zeytinyağını döküm bir tavada kızdırın.

Çeşnilendirdiğiniz bagetleri, yüksek ateşte aralarda ters çevirerek kızartın.

Kızaran bagetleri geniş bir servis tabağına alın.

Aynı tavada tereyağını eritin.

Daha sonra sarımsak ve piyazlık doğranmış kuru soğanı, hafif bir renk alana kadar tavada soteleyin.

Doğranmış yeşil biber ve kestane mantarlarını ekleyip, soteleme işlemini sürdürün.

Ardından mink minik doğranmış domates ve püresini ekledikten sonra, sosu yüksek ateşte 5 dakika kadar pişirin.

İçine sıcak su, doğranmış maydanoz, tuz ve taze çekilmiş tane karabiber ilave edin.

Hazırladığınız sos karışımına, kızarmış bagetleri ekleyin.

Sosun daha lezzetli olması için, bagetleri 20 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Servis tabağına alarak, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Tavuk bagetleri, zeytinyağı ile harmanladığınız kuru baharatlar ile uzun süre marine edin.

Hazırladığınız domates sosuna, ince kıyılmış kapari çiçeği ve doğranmış zeytin ekleyebilirsiniz.