Su ürünleri kaynaklarından ekonomik olarak yararlanmak, sürdürülebilir avcılığın temin edilmesi ve balık popülasyonunun korunması için her yılın belirli dönemlerinde gerçekleşen av yasağı uygulaması hem ekolojik dengenin korunması hem de bu ucuz ama değerli protein kaynağından gelecek nesillerin de faydalanması için büyük önem taşıyor.