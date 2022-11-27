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AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2022, açıklandı mı? 2022 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleşen vize ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tarihi...

Giriş: 27.11.2022 - 23:35 | Güncelleme: ABONE OL

  • İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF ara sınavları 2022-2023 yılı takviminde belirtilen tarihler arasında gerçekleşti. Sınavların tamamlanmasının akabinde AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemdeki yerini aldı. İşte 2022 AUZEF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tarihi...

  • AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    AUZEF güz dönemi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih kesinleşmedi tahminlere göre sonuçlar sınavdan sonraki 15 gün içerisinde açıklanacak.

    AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • AUZEF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

    AUZEF soru kitapçıkları ile ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "https://auzef.istanbul.edu.tr/ adresi üzerinden yapılan açıklamada "12-13 Kasım 2022 tarihinde yapılacak olan ara sınavın (vize) tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (13 Kasım 2022) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 15 Kasım 2022 saat 23.59’da (2 iş günü) sona erecektir.

    Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır." denildi.

  • 2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

    Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022

    Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022

    Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

  • SINAV İTİRAZI HAKKINDA

    "Sınav Soru Kitapçıklarının Yayımlanması ve Soru İtiraz Süreci Hakkında Duyuru" başlıklı duyuruda "Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

    Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.​

    Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elamanı tarafından değerlendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

     

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