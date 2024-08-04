Genel not ortalamasının en az 2,00 olması

İlk dört yarıyıldan en az 120 AKTS kredilik ders alınmış olmasıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Yabancı Dil I-II ve Türk Dili I-II derslerinin almış ve derslerden geçilmiş olması gerekmektedir.

Diploma kırdırmak isteyen öğrencilerin fakülteye ıslak imzalı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

Diploma kırdıran öğrenciler diploma kırdırdıkları programda öğrenimlerine devam edemez. Programla ilgili tüm hakları diploma kırdırma ile sona erer.

Alınacak olan diplomada "Bu diploma alan belirtmemekte sadece Ön Lisans derecesini belgelemektedir." ibaresi yer almaktadır.