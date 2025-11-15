AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak?
AUZEF sonuçları için geri sayım başladı. Güz yarıyılı ara sınavları 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de dahil olmak üzere 112 sınav merkezinde gerçekleşti. Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru soruldu ve soruların çözümü için 30 dakika süre verildi. Peki, AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? İÜ AUZEF sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak?
AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. 8-9 Kasım tarihlerinde uygulanan Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. İşte, AUZEF sınav sonuçları ile ilgili detaylar
AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF ara sınav (vize) 08 Kasım - 09 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF Bitirme Sınavı (Final) 27 Aralık - 28 Aralık 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Bütünleme Sınavı (Telafi) 31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre AUZEF sınav sonuçları AKSİS üzerinden açıklanacak. Ancak henüz sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olmadı.
AUZEF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.
