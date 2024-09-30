İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF kayıt yenileme işlemleri, geçtiğimiz gün sona erdi. Akabinde ise 2024-2025 AUZEF sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi AUZEF güz dönemi vize ve final sınavları için takvim yayınladı. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren öğrenciler ise AUZEF sınavları için geri sayıma geçti. Peki, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, hangi tarihte? İşte, 2024-2025 İstanbul Üniversitesi AUZEF sınav tarihleri takvimi ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…